L'ATP n'a pas du tout apprécié la décision très forte de Wimbledon. Dans un communiqué paru mercredi en début de soirée, en réponse à celui édité par le All England Club, l'association professionnelle du tennis masculin a fait savoir sa position sur l'exclusion des joueurs de nationalité russe et biélorusse de la prochaine édition du Grand Chelem sur gazon (27 juin - 10 juillet).

Ad

"La décision unilatérale de Wimbledon et de la LTA () d'exclure les joueurs russes et biélorusses de la saison britannique sur gazon est injuste et peut provoquer une jurisprudence pour le jeu", a fait savoir l'organisation qui gère le circuit professionnel masculin, avant d'annoncer qu'elle réagirait en conséquence face à ce qu'elle juge comme une décision injuste et discriminatoire.

Wimbledon Wimbledon interdit les Russes et les Biélorusses de participer à l'édition 2022 IL Y A 3 HEURES

"La discrimination basée sur la nationalité est une violation de notre accord avec Wimbledon. Celui-ci dit que l'inscription des joueurs est seulement dépendante du classement ATP. Une réponse à cette décision va être évaluée..."

Wimbledon Le couperet va tomber : Les Russes et Biélorusses bientôt interdits de jouer ? IL Y A 11 HEURES