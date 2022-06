Serena Williams occupe toujours une place à part. Son statut, son palmarès, son aura, ce qu'elle est ce qu'elle a fait, tout ceci place l'Américaine dans une dimension propre dans le paysage actuel du tennis féminin. L'annonce du grand retour de l'Américaine après une année entière loin du circuit et à bientôt 41 ans constitue bien l'événement de cette édition 2022 de Wimbledon. En amont, au moins.

Lundi prochain, lorsque le vénérable Grand Chelem londonien ouvrira ses portes, Serena Williams n'aura plus disputé de match officiel en simple depuis exactement 363 jours. Le 29 juillet 2021, sur le Centre Court, la reine aux 23 titres du Grand Chelem abandonnait au premier tour sur blessure après seulement cinq jeux dans le premier set face à la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich. Quelques semaines plus tard, elle annonçait son forfait pour l'US Open. Depuis, rideau. Plus rien, jusqu'à l'annonce de son comeback voilà dix jours.

Je ne crois pas à un retour juste pour le plaisir de venir taper la balle

Je serais malhonnête si je disais que je n'ai jamais eu de doutes sur le fait de revenir, a-t-elle admis cette semaine à Eastbourne, où elle s'est alignée Oui, j'ai eu des doutes, absolument." Nous aussi. Au fil des mois et de l'absence de nouvelles de sa part, on avait fini par se dire que son incroyable carrière touchait pour de bon à sa fin même si, de son propre aveu, elle s'est entretenue suffisamment pour "rester à moitié en forme, parce qu'on ne sait jamais". , a-t-elle admis cette semaine à Eastbourne, où elle s'est alignée en double aux côtés de Ons Jabeur (la "OnSerena" team selon leur trouvaille sémantique).." Nous aussi. Au fil des mois et de l'absence de nouvelles de sa part, on avait fini par se dire que son incroyable carrière touchait pour de bon à sa fin même si, de son propre aveu, elle s'est entretenue suffisamment pour "".

Si son retour génère légitimement l'intérêt voire l'excitation, il engendre aussi deux interrogations : qu'est-ce qui a finalement pu la pousser à franchir le pas ? Que peut-elle espérer ? "J'aime le tennis, j'aime toujours jouer sinon je ne serais pas là, mais j'aime aussi ce que je fais en dehors du court", a-t-elle expliqué à Eastbourne. Une façon de dire que le simple plaisir du jeu a pesé dans sa décision, mais qu'il ne suffit probablement pas à tout expliquer. "Je ne crois pas à un retour juste pour le plaisir de venir taper la balle", nous confie de son côté Marion Bartoli, qui connaît bien la championne américaine.

Serena Williams, peut-être plus encore qu'une joueuse aimant le tennis, demeure une compétitrice désireuse de gagner. Ne pas revenir l'aurait sans doute laissée pour toujours entre point d'interrogation et points de suspension. Elle veut savoir. "C'est une championne, Serena, acquiesce le consultant d'Eurosport, Alex Corretja. Je suis certain que, si elle s'inscrit dans un tournoi, c'est pour le gagner. Sinon je ne pense pas qu'elle aurait pris la peine de venir, ni même qu'elle se dise 'J'y vais et on verra bien'."

Mourad d'Auteuil : "Serena, tu dois absolument battre le record de Margaret Court, même à 50 ans !"

Piquée au vif par Mouratoglou ?

La grande nouveauté, par rapport à sa dernière apparition, sera l'absence de Patrick Mouratoglou. L'entraîneur français et Serena collaboraient ensemble depuis Wimbledon… 2012. Une décennie entière. Mais au printemps, celui-ci s'est engagé avec Simona Halep. "Ça va faire bizarre de ne pas voir Mouratoglou avec elle", avoue Corretja. Marion Bartoli, elle, a une théorie. Le choix du coach d'aller voir ailleurs n'était peut-être pas innocent et pas davantage anodin dans la décision de Serena Williams :

"Je pense qu'elle a été un peu piquée dans son ego que Patrick aille avec une autre joueuse. Mais le connaissant, sachant l'affection qu'il a pour Serena, je pense qu'il l'a fait un tout petit peu exprès. Pour lui lancer cette petite pique. C'était peut-être le dernier petit truc qui manquait à Serena pour qu'elle se lance dans ce comeback à Wimbledon et sans doute à l'US Open. Il lui fallait ce petit déclencheur. Je peux me tromper, mais je pense que Patrick l'a fait aussi pour envoyer un petit signal."

Mais la grande question la concernant tient à ce qu'elle peut ou non accomplir dans cette grande quinzaine du vert. Pour Marion Bartoli, "tout dépendra de son physique. Tout part de là, surtout avec Serena. A l'âge qu'elle a, si elle est un peu trop lente, pas assez affûtée, qu'elle ne s'est pas assez entraînée, ça va être compliqué."

Le fait d'avoir pu enchaîner deux matches à Eastbourne (Ons Jabeur a ensuite déclaré forfait avant leur demi-finale) ne peut pas lui faire de mal dans cette optique, mais la débauche d'énergie et la couverture du terrain en double sont incomparables avec les exigences du simple. Or, même pour une championne de sa trempe, rien ne remplace le rythme de la compétition.

Serena Williams et Ons Jabeur à Eastbourne en 2022 Crédit: Getty Images

Pour la première fois depuis des années, elle n'aura pas de pression

Reste que Wimbledon est sans doute le meilleur endroit possible pour reprendre. "Ici, reprend Bartoli, ça joue en quelques coups de raquette, il n'y a pas ou très peu de longs échanges donc c'est une bonne chose. Et si elle est bien physiquement, avec son niveau de jeu sur gazon et sa puissance de frappe, elle fera partie des favorites. Après, est-ce que physiquement ça va tenir ? C'est vraiment la seule question."

"C'est très difficile de répondre avec certitude, juge Alex Corretja. Il faudra attendre quelques matches si elle avance. Le tirage au sort sera aussi très important. Mais il n'y a pas énormément de spécialistes du gazon dans le tennis féminin donc je pense qu'elle peut être dangereuse pour n'importe quelle adversaire. Puis pour la première fois depuis des années, elle n'aura pas de pression. Donc si j'avais un conseil à lui donner, ce serait de prendre tranquillement les matches les uns après les autres."

C'est exactement l'état d'esprit de l'Américaine, qui entend "vivre au jour le jour" à Wimbledon, sans trop attendre. Difficile d'exiger plus. "Elle peut venir juste en se disant 'OK, voyons comment ça se passe et si tout se goupille bien, ce sera juste un cadeau'", estime Corretja. Même si, comme le rappelle aussi l'ancien numéro 2 mondial espagnol, "avec elle, on ne sait jamais."

Serena Williams avec le trophée en 2016. Peut-ele vraiment triompher à nouveau à Wimbledon ? Crédit: Getty Images

