Dernier homme du circuit ATP à avoir affronté (et battu) Roger Federer, dans cette troisième levée du Grand Chelem, l’an dernier en quart de finale, Hubert Hurkacz s’est d’ores et déjà fait remarquer du côté de Londres cette année. Et ce, sans entrer sur le court. Ce dimanche, le 10e au classement ATP a annoncé qu’il allait faire un don au peuple ukrainien à chaque ace réussi à Wimbledon.

Alors que la nation ukrainienne vit de sombres heures depuis quatre mois et l’invasion du pays par l'armée russe, le joueur Polonais, demi-finaliste l’an passé, a déclaré sur son compte Twitter qu’il donnerait 100 euros "pour aider le peuple ukrainien", à chaque fois qu’il gagnerait un point grâce à son service.

Le puissant droitier, huitième de finaliste à Roland-Garros et récent vainqueur du tournoi de Halle, devrait donc voir grossir son contingent de soutiens dans les jours à venir. Hurkacz commencera son parcours à Wimbledon ce lundi, dès 12h, face à l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina. "J'espère que mon service marchera bien !", a conclu le joueur de 25 ans.

