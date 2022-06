Il était l'un des gros traquenards de ce 1er tour de Wimbledon. Felix Auger-Aliassime était certainement le premier à en avoir conscience, ce qui ne l'a pas empêché de tomber dans le piège et de se faire prendre dans les filets de Maxime Cressy, qui s'est offert une magnifique performance pour son tout premier Wimbledon en s'imposant 6-7(5), 6-4, 7-4(9), 7-6 (5) en 4h10 de jeu face à la tête de série n°6, ce mardi.

"Jouer Wimbledon, c'était un rêve pour moi et je suis très fier de ce que j'ai fait aujourd'hui, a déclaré à chaud le joueur de 25 ans aux origines américaines par sa mère et françaises par son père. Je savais que le match se jouerait sur quelques points et que je devais rester très concentré du début à la fin. C'est ce que j'ai fait. Je suis très fier de moi. Et j'ai prouvé que le service-volée n'était pas encore mort !"

134 montées au filet !

Pas qu'un peu, en effet. Pour parachever son ouvrage, le 45e mondial, finaliste à Eastbourne la semaine dernière face à Taylor Fritz, est monté 134 fois au filet ! A ce niveau-là, ce n'est plus de l'attaque, c'est du harcèlement. Du tennis totalement vintage qui a payé puisque Cressy y a marqué en tout 95 points, soit 71% de réussite sur ses offensives.

Mais comme il l'a dit, dans un combat extrêmement âpre qui a largement dépassé les 4h de jeu pour quatre sets seulement (fait rarissime sur gazon), tout ne s'est joué qu'à quelques points. On peut situer le moment charnière du match au tie-break du 3e set, dans lequel Cressy a sauvé deux balles de set à 7 points à 6 puis 9 points à 8. Comment ? De deux enchaînement service-volée, pardi. Et comment a-t-il finalement conclu son affaire au bout d'un nouveau jeu décisif dans le 4e set (après avoir manqué une première balle de match à 6-5) ? D'un service-volée, quelle question !

Au 2e tour, Maxime Cressy affrontera l'Américain Jack Sock, issu des qualifications. Avec un tableau qui semble tout à fait abordable pour atteindre la deuxième semaine, comme il l'avait fait en début d'année à l'Open d'Australie. Mais on n'en est pas là. Un service-volée après l'autre…

Pour Felix Auger-Aliassime, qui avait pour sa part atteint la deuxième semaine des quatre derniers tournois du Grand Chelem avec notamment un quart de finale ici l'an dernier, il s'agit en revanche d'un véritable coup d'arrêt. Qu'on ne peut même pas attribuer à la surface puisque le jeune Canadien de 21 ans, qui était également en demi-finale à ’s-Hertogenbosch et en quarts à Halle cette année, a largement fait ses preuves sur herbe. Il est simplement tombé sur un Maxime maximo. Un Cressy totalement crazy.

