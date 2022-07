A peine sa demi-finale gagnée , Novak Djokovic a déjà les yeux fixés sur ce qui l'attend dimanche. Pour aller chercher son 21e titre en Grand Chelem, qui correspondrait à son 7e à Wimbledon, le Serbe sait qu'un défi particulier l'attend face à Nick Kyrgios dont les inspirations, le talent, les facéties et les débordements sont uniques sur le circuit. Interrogé sur le sujet à sa sortie du Centre Court vendredi, il n'a pas manié la langue de bois, tout sourire.

Ad

Wimbledon Sébastien Grosjean : "Sur gazon, le but reste toujours de garder la balle le plus bas possible" IL Y A 14 HEURES

"Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des étincelles sur le plan émotionnel pour nous deux. Ce sera sa première finale en Grand Chelem, il sera très enthousiaste à l'idée de la jouer et n'a pas grand-chose à perdre. Et d'ailleurs, il joue presque tout le temps comme ça, si librement. Il a l'un des plus gros services du circuit, beaucoup de puissance dans ses coups. Nous n'avons pas joué depuis longtemps l'un face à l'autre en plus", a-t-il lâché, faisant saliver les spectateurs.

J'espère que l'expérience jouera en ma faveur

Lors des deux seuls duels précédents entre le Serbe et l'Australien, en 2017 à Acapulco et Indian Wells, Kyrgios s'est à chaque fois imposé en deux manches sèches. Mais à l'époque, Djokovic traversait sa grande période de doute et le contexte a bien changé. Car si son adversaire jouera un match de cette importance pour la première fois, le numéro 3 mondial, lui, disputera sa 32e finale en Grand Chelem, un record qu'il vient tout juste de s'approprier aux dépens de Roger Federer.

"Je n'ai jamais gagné le moindre set contre lui, donc j'espère que ce sera différent cette fois-ci. C'est une autre finale pour moi ici à Wimbledon, un tournoi que j'aime tant, donc j'espère que mon expérience jouera en ma faveur", a-t-il conclu sous les applaudissements de la foule. Voilà une belle manière de poser le rapport de forces.

Wimbledon Jabeur-Rybakina : 6 stats folles avant la finale dames IL Y A 14 HEURES