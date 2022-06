Il tenait à se rassurer, après un premier tour chaotique face à Jan-Lennard Struff, qui l’avait mis dans les cordes avant que le roi du thriller cette saison, Carlos Alcaraz, ne parvienne à s’extirper du piège allemand . Pour son deuxième tour, l’Espagnol s’est montré nettement plus efficace, face à un adversaire d’un autre calibre, certes, pour parvenir, pour la première fois de sa jeune carrière, au troisième tour du Majeur londonien, avec un succès en 3 manches et 2h05 (6-4, 7-6(0), 6-3).

Tout n’a pas non plus été simple pour la tête de série numéro 5, quart de finaliste à Roland Garros, qui a concédé le premier une balle de break, avant finalement de jouer un mauvais tour à son adversaire alors que les deux joueurs en étaient à 4-4 dans la première manche. Confirmant ensuite au service, il s’est mis en position de force, avant un deuxième acte là encore très serré.

Jusqu’au tie break, où le joueur de 19 ans, encore auteur de 39 coups gagnants, a passé 7 points de suite pour se rapprocher de la victoire. Sans oublier de confirmer au troisième acte, plus décousu mais là encore à l’avantage du vainqueur des tournois de Rio, Miami, Barcelone et Madrid cette saison. Son troisième tour, face à l’Allemand Oscar Otte, tête de série numéro 32, nous dira si le gamin d’El Palmar a enfin trouvé ses marques sur les courts du plus prestigieux tournoi de la planète.

