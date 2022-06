Dimanche 10 juillet 2021. Vainqueur plutôt tranquille de Matteo Berrettini en finale de Wimbledon, Novak Djokovic survole plus que jamais la planète tennis. De Melbourne à Londres en passant par Paris, du dur au gazon via la terre, le champion serbe marche sur l'eau. Pour la première fois depuis cinquante-deux ans, un joueur vient de remporter les trois premières levées majeures du calendrier. Devant lui, un possible Grand Chelem. Avec la perspective des Jeux Olympiques de Tokyo, on évoque même un "Golden Slam" à la Steffi Graf en 1988.

Un an plus tard, que reste-t-il de tout cela ? Rien, ou presque. Djokovic a vu l'or olympique s'envoler. Puis le Grand Chelem, à un "petit" match de la légende, lorsqu'il s'est incliné en finale de l'US Open contre Daniil Medvedev. Il a ensuite dû faire une croix sur l'Open d'Australie, son tournoi fétiche, faute de vaccination, au prix d'une tragi-comédie avec les autorités locales. Enfin, alors qu'on le pensait relancé pour de bon, sa défaite en quarts de finale de Roland-Garros face à Rafael Nadal a prolongé sa série noire. De tout ce qu'il possédait voilà douze mois moins deux semaines, seul subsiste sa couronne britannique, celle qu'il va défendre à compter de lundi.

Grand favori, plus que jamais

La roue tourne décidément bien vite et, même si les circonstances sont bien différentes, cette chute n'est pas sans rappeler celle que le "Djoker" avait connue après Roland-Garros 2016. Là aussi, il trônait, seul, plus haut que jamais après avoir réussi tout à la fois le Grand Chelem en carrière et, plus exceptionnel encore, le Grand Chelem à cheval sur deux ans. Un joueur détenait simultanément les quatre titres les plus prestigieux du tennis pour la première fois depuis Rod Laver en 1969. Il n'avait ensuite plus rien gagné pendant deux ans.

La bonne nouvelle, s'il en reste une, c'est que Novak Djokovic est comme chez lui à Wimbledon. Presque autant qu'à Melbourne. Si le vénérable tournoi londonien reste presque instinctivement associé à Roger Federer, recordman des victoires au All England Club, c'est en grande partie pour ses six titres dans les années 2000. Depuis, si le Suisse s'y est imposé deux fois de plus, "Nole" est devenu le véritable maître des lieux. Six fois vainqueur, lauréat de cinq des sept dernières éditions, il est aussi triple tenant du titre et peut donc signer une passe de quatre réservée jusqu'ici au trio Borg-Sampras-Federer.

En dépit de ses récents déboires, il est donc l'incontestable favori de Wimbledon, d'autant que le tirage au sort s'est montré plutôt clément avec lui. Outre Rafael Nadal, automatiquement reversé à l'autre bout du tableau, la tête de série numéro un est assurée d'éviter jusqu'à la finale Matteo Berrettini et quelques autres empêcheurs de tourner en rond.

Alors, certes, il arrive sans le moindre repère puisqu'il n'a pas joué le moindre match officiel depuis son quart de finale perdu à Roland-Garros, mais ce n'est pas une source d'inquiétude pour lui. "C'est un équilibre à trouver entre jouer et se reposer, a expliqué le Serbe samedi. Au fil des années, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de beaucoup jouer sur gazon avant Wimbledon. Après la terre battue, je préfère lever le pied." L'an dernier, il s'était d'ailleurs contenté de jouer en double sur herbe après Roland-Garros.

Les portes de l'US Open fermées ?

En revanche, il a sans doute déjà abordé Wimbledon dans des dispositions d'esprit plus favorables. D'autant qu'au-delà des événements des derniers mois, la suite pourrait s'avérer tout aussi compliquée à court terme. Novak Djokovic a joué son premier Grand Chelem de l'année à Roland-Garros et il pourrait fort bien disputer son dernier à Londres. Les portes de l'US Open ont toutes les "chances" de se fermer devant lui, pour les mêmes raisons que celles de l'Open d'Australie avaient refusé de s'ouvrir : son absence de vaccination contre le Covid-19.

Les autorités américaines maintiennent en effet à ce jour l'obligation vaccinale pour autoriser l'entrée sur le territoire à tout ressortissant étranger. "J'aimerais aller aux États-Unis, mais pour le moment ça n'est pas possible, a-t-il concédé. Il n'y a pas grand-chose que je puisse faire. Cela dépend vraiment du gouvernement américain d'accepter ou non de laisser entrer sur le territoire une personne non vaccinée." Selon lui, c'est "une source de motivation supplémentaire pour Wimbledon." De son côté, il n'a pas l'intention de modifier son approche. A la question "Restez-vous fermé à l'idée d'une vaccination", il s'est montré on ne peut plus clair samedi : "Oui."

Un an après avoir déboulé à Londres pour foncer vers la grande histoire du tennis, Djokovic débarque donc cette année pour sauver ce qui peut encore l'être. Pas grand-chose ne lui a été épargné au cours des douze derniers mois. Face à la perspective d'une annus horribilis, c'est une sorte de quitte ou double que s'apprête à négocier celui qui a beaucoup perdu en peu de temps.

En soulevant le trophée sur le Centre Court ce dimanche 10 juillet 2021, il avait rejoint Roger Federer et Rafael Nadal pour devenir co-recordman des titres en Grand Chelem avec 20 couronnes. On le pensait alors inarrêtable. On le croyait parti pour s'envoler. Depuis, c'est Nadal qui a redécollé. Pour Djokovic, c'est bien la fin de cet inattendu surplace qui se joue à Londres.

