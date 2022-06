Il est à mi-chemin sur la route d'un immense exploit que personne n'a réalisé depuis Rod Laver en 1969. En remportant les deux premiers Majeurs de l'année (Open d'Australie et Roland-Garros) pour la première fois de sa carrière, Rafael Nadal n'a jamais été aussi près de réaliser le Grand Chelem calendaire. Cette perspective aussi attrayante que chimérique l'a-t-elle convaincu de s'aligner à Wimbledon et de tenter si vite après son triomphe parisien un traitement novateur pour son pied gauche si douloureux ? Ce serait bien mal connaître le Majorquin selon Alex Corretja, consultant pour Eurosport.

L'ex-champion espagnol connaît bien son compatriote et sa manière de réfléchir. Pour surmonter tous les pépins qui ont empoisonné sa carrière, Nadal évite de trop se projeter selon lui. "Je pense que seul Rafa peut faire ça honnêtement, avec tous les hauts et les bas qu'il a eus, ça montre à quel point il est humble et combien il souhaite ardemment poursuivre sa carrière. Et je ne pense pas qu'il se voie faire le Grand Chelem calendaire, ce n'est pas dans sa tête. Il va juste sur le court, s'entraîne, se prépare afin d'avoir les meilleures chances possibles de passer le premier tour. C'est son seul objectif", a estimé Corretja.

Cette année 2022 est un miracle pour Rafa depuis le début

Penser au prochain défi immédiat en faisant abstraction du reste, ce serait donc la recette de Nadal pour subjuguer la planète tennis et continuer de se surprendre lui-même. Le principal intéressé disait d'ailleurs lui-même récemment qu'il serait heureux de seulement pouvoir jouer les quatre tournois du Grand Chelem cette année. Pour Corretja, cette première partie de saison en est la preuve ultime. Malgré tous les obstacles objectifs, le Majorquin a évité de s'en mettre dans la tête pour rendre possible ce qui ne le semblait pas.

"Cette année 2022 est un miracle pour Rafa depuis le début. D'abord gagner ce premier tournoi (de préparation à l'Open d'Australie après cinq mois sans jouer, NDLR), puis le premier Grand Chelem. Ensuite, il s'est blessé à nouveau et n'avait pas beaucoup de temps pour se préparer à Roland-Garros. Et il a quand même gagné. Une ou deux semaine plus tard, je me disais : 'OK, peut-être qu'il a besoin de repos maintenant, de temps pour récupérer.' Et le voilà à nouveau prêt à repartir et à essayer de jouer Wimbledon", a détaillé Corretja entre admiration profonde et incrédulité.

Il ira petit à petit. C'est pour ça que Rafa gère très bien ce genre de situations. Parce qu'il sait où il en est et va chercher les choses avec ce qu'il a, en étant réaliste." Pas d'enflammade donc, mais une méthode bien rôdée qui a fait ses preuves. S'il finit avec le trophée au All England Club, la question du Grand Chelem ne manquera toutefois pas de se poser à nouveau. La politique des petits pas, un méthode gagnante pour aller encore au bout à Wimbledon. Comme Toni Nadal , notre consultant ne l'écarte pas. "" Pas d'enflammade donc, mais une méthode bien rôdée qui a fait ses preuves. S'il finit avec le trophée au All England Club, la question du Grand Chelem ne manquera toutefois pas de se poser à nouveau.

