L'affiche promettait et elle n'a pas déçu. En ouverture de programme sur le Centre Court, les Américaines Cori Gauff et Amanda Anisimova ne se sont pas fait de cadeaux vendredi et c'est finalement la seconde qui l'a emporté. Malgré la perte frustrante de la première manche au tie-break, le 25e joueuse mondiale a réussi à imposer sa puissance et sa qualité de frappe pour disposer de la finaliste de Roland-Garros sur le score de 6-7, 6-2, 6-1 en 2h07 au 3e tour de Wimbledon. Pour la première fois en seconde semaine sur le gazon du All England Club, elle y affrontera Harmony Tan.

Anisimova a fait preuve d'un sacré caractère dans cette partie. Déjà pour aligner quatre jeux après avoir été breakée d'entrée (de 0-3 à 4-3), ensuite pour encaisser la perte du premier set alors qu'elle menait 4 points à 1 dans le tie-break, avant de ne plus en inscrire un seul. L'Américaine avait alors payé ses 26 fautes directes dans cette manche inaugurale. Mais dans le jeu, elle menait les débats.

Alors, elle a gardé sa ligne de conduite, a augmenté son pourcentage de premières balles (84 % dans la deuxième manche) et a étouffé Gauff par sa longueur de balle. Résultat : elle a totalement dominé les deuxième et troisième actes. Contrainte de subir, "Coco" n'a jamais trouvé la solution pour reprendre la main à l'échange malgré ses qualités défensives. Déjà en 8es à l'Open d'Australie et à Roland-Garros, Anisimova confirme son retour au premier plan en 2022 et espère bien aller plus loin cette fois.

Halep à sa main

Sacrée en 2019, Simona Halep retrouve, de son côté, de belles sensations à Wimbledon. En trois matches dans cette quinzaine, la Roumaine, tête de série 16, n'a toujours pas perdu le moindre set. Vendredi, elle a imposé sa loi sans difficulté à la Polonaise Magdalena Frech, 92e mondiale, en deux sets (6-4, 6-1) et 1h07 de jeu sur le court numéro 2. En huitième de finale, elle retrouvera la gagnante du choc entre Paula Badosa et Petra Kvitova.

Au cours de ce match, Halep a fait preuve d'une belle agressivité, frappant pas moins de 24 coups gagnants. Si elle a perdu son service à deux reprises, la nouvelle protégée de Patrick Mouratoglou a réalisé 6 breaks de son côté et s'est aventurée au filet plus souvent qu'à l'accoutumée : 14 montées gagnantes sur 21 (67 % de réussite). Tombeuse de Karolina Muchova au 1er tour, la Roumaine semble armée pour faire un nouveau beau parcours au All England Club.

