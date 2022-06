Le compte-à-rebours continue pour Andy Murray. Après s'être blessé aux abdominaux en finale à Stuttgart contre Matteo Berrettini voici une dizaine de jours, l'Ecossais n'est toujours pas sûr d'être totalement remis pour le coup d'envoi de Wimbledon (27 juin-10 juillet) lundi prochain. Dans des propos rapportés par la presse britannique, l'intéressé indique toutefois que la cicatrisation est bonne et qu'il compte toujours bien s'aligner sur le gazon du All England Club.

Murray a d'ailleurs repris l'entraînement sur le site du tournoi et, en présence de son coach Ivan Lendl, il a partagé une séance avec Stan Wawrinka. Il ne peut toutefois pas servir à 100 % encore. "Les deux jours à venir sont assez importants. Évidemment, je prévois toujours de jouer. L'état de ma blessure s'améliore. J'ai passé un nouveau scanner depuis et ça progresse dans le bon sens", a-t-il indiqué.

Je vais augmenter l'intensité à l'entraînement et tester tout ça

Avant d'ajouter : "Mais vous pouvez imaginer la nature des coups sur lesquels j'ai eu des difficultés ou sur lesquels je ne me suis pas entraîné. Dans les prochaines séances, je commencerai à augmenter l'intensité et à tester tout ça. J'espère que j'aurai suffisamment récupéré." Murray a ainsi décidé de ne pas participer à l'exhibition à Hurlingham sur laquelle il était inscrit, privilégiant l'entraînement.

Il considère par ailleurs avoir assez de matches sur gazon et de confiance pour aborder Wimbledon, lui qui a fait une demi-finale en Challenger avant sa finale à Stuttgart. Mais cette dernière phase de préparation n'est évidemment pas idéale.

"C'est frustrant parce que mon jeu était bien en place et je me sentais bien physiquement. Tous ceux qui ont ma confiance dans l'analyse de mes déplacements étaient aussi très heureux par rapport à ma progression. C'est frustrant donc, mais j'ai quand même joué 9 matches en deux semaines, ce que je n'avais pas fait depuis 2016. Et j'ai connu de bien pires situations ces dernières années et je m'en suis sorti. Donc c'est positif", a-t-il conclu, préférant voir le verre à moitié plein.

