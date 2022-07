Nick Kyrgios veut prouver au monde du tennis qu'il est capable de grandes choses. Et ça fonctionne pour l'instant. Handicapé par une douleur à l'épaule droite, l'Australien a finalement tenu le choc face à Brandon Nakashima et s'est imposé en cinq sets (4-6, 6-4, 7-6(2), 3-6, 6-2). Un match plein de caractère qui a permis à l'Australien de rejoindre Cristian Garin en quart de finale de Wimbledon. Le Chilien s'est débarrassé d'Alex De Minaur un peu plus tôt , lui aussi après un gros combat en cinq manches.