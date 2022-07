Cameron Norrie en demi-finale de Wimbledon, une sensation de plus dans ce tournoi de folie ? Factuellement, non. Le Britannique, 12e mondial mais propulsé tête de série n°9 en raison des absences que l'on sait (Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Andrey Rublev et Matteo Berrettini), est ni plus ni moins à sa place à partir du moment où les deux joueurs les mieux classés que lui figurant dans son quart de tableau, Casper Ruud (tête de série n°3) et Hubert Hurkacz (n°7), sont tombés rapidement, le premier dès le 2e tour face à Ugo Humbert et le second, de manière plus surprenante, d'entrée face à Alejandro Davidovich Fokina.

Cameron Norrie, lui, a une spécificité : s'il est pour l'instant rarement allé titiller les meilleurs, puisque sa feuille de résultats ne compte que quatre victoires sur des joueurs du top 10 et pas une seule sur des top 3 – il avait en outre pour l'heure toujours échoué à atteindre une deuxième semaine de Grand Chelem -, il ne connaît quasiment jamais non plus de grosse contre-performance. C'est peut-être une lapalissade, mais ça ne l'est pas tant que ça : pour le battre, il faut être plus fort que lui. Et ça devient de plus en plus compliqué de l'être au fil de la progression du désormais n°1 britannique, progression qui ne s'est peut-être faite dans la précocité ou la fulgurance, mais qui est en revanche d'une exemplaire linéarité.

Ce n'était pas surprenant de voir Murray et Raducanu être programmés sur le Centre Court et pas lui...

Ça changera peut-être un jour et peut-être même bientôt mais malgré tout, pour l'instant, cela reste un fait : Cameron Norrie, à 26 ans, n'est pas une star. Il n'est pas du genre à défrayer la chronique, conserve en tout point un tempérament pondéré, est assez discret de nature et son arrivée parmi les meilleurs, on l'a dit, s'est faite à pas feutrés. Rien à voir par exemple avec l'ascension tonitruante l'an dernier d'une Emma Raducanu, qui lui a totalement volé la vedette en Grande-Bretagne en accaparant tous les radars médiatiques, trop heureux de retrouver un autre os à ronger au moment où l'idole locale, Andy Murray, commençait à piquer du nez.

Pourquoi Norrie est sorti de nulle part ou presque

"Même si Norrie était de loin le joueur britannique le plus en forme au début de ce Wimbledon, ce n'était pas surprenant de voir Murray et Raducanu être programmés sur le Centre Court et pas lui, nous confirme notre confrère d'Eurosport UK Dan Quarrel. Norrie a toujours été très peu médiatisé en Grande-Bretagne jusque-là. Néanmoins, cette demi-finale pourrait changer pas mal de choses. On sent beaucoup d'excitation de la part du public et il devrait être fortement soutenu contre Djokovic comme il l'a été en quarts contre Goffin, où son émouvante interview d'après match l'a encore un peu plus rapproché des gens."

Lors de cette victoire homérique en quarts contre Goffin, que Norrie a en effet attribuée au soutien du public, la sensation est venue surtout de la présence en tribunes du Duc et de la Duchesse de Cambridge, alias le Prince Williams et son épouse Kate. Une honorable présence qui n'est pas anodine et encore moins fortuite : elle révèle la montée en puissance populaire d'un joueur d'ores et déjà assuré de marquer l'histoire de son pays en devenant le quatrième Britannique dans l'ère Open à atteindre le dernier carré à Wimbledon après Roger Taylor, Tim Henman, et Andy Murray. Et ce, après être devenu en avril dernier le quatrième Britannique à atteindre le top 10 (après Henman, Murray et Greg Rusedski).

De quoi rendre enfin un peu plus "anglais" un jeune homme au parcours très hétéroclite : né en Afrique du Sud d'un père écossais et d'une mère galloise, il a grandi en Nouvelle-Zélande avant de faire ses classes tennistiques aux Etats-Unis à la Texas Christian University, finissant d'ailleurs meilleur joueur de la NCAA - le championnat universitaire américain – en 2017. Plus Anglo-saxon, c'est compliqué. Mais difficile aussi jusque-là, pour le public anglais, de s'identifier totalement à un joueur devenu un sujet de Sa Majesté surtout pour des raisons financières, alors qu'il aurait pu tout aussi bien choisir une autre nationalité.

Appelez-le "Caméléon" Norrie...

Ce parcours multiculturel et pas facile à suivre se retrouve dans son tennis, multidimensionnel et pas simple à cerner. Après ses premiers faits d'armes notoires réussis en Coupe Davis, début 2018, lorsqu'il était allé battre Roberto Bautista Agut en cinq sets en Espagne, on a d'abord cru que Norrie était un terrien, surtout qu'il est entraîné par un Argentin (Facundo Lugones). Mais c'est sur dur qu'il a remporté ses premiers titres, notamment le plus prestigieux, l'an dernier, lors d'un Masters 1 000 d'Indian Wells un peu particulier, joué en octobre.

Il a bien enchaîné en 2022 en s'imposant à Delray Beach en février, sur dur, puis à Lyon sur terre battue au mois de mai. Mais le gazon ? Beaucoup croyaient (à tort) que ça n'était pas sa cup of tea. Le joueur, lui, pensait tout le contraire : "C'est une surface qui convient très bien à mon jeu, car je suis gaucher et frappe mon revers très à plat, disait-il à Eurosport avant même le tournoi, malgré une défaite d'entrée au Queen's et dès les en quarts à Eastbourne. Surtout, j'adore vraiment jouer sur herbe. Et puis, Wimbledon est mon tournoi favori." Evidemment...

La tête de série n°3 au tapis : Norrie renversé par Dimitrov après un combat de 2h

Avec son coup droit très enveloppé, presque à la Nadal, et son revers effectivement très à plat, limite "underspin" à la manière d'un de ses joueurs "référence", Daniil Medvedev – "quand je vois qu'il est devenu n°1 mondial avec ce style de jeu, je me dis qu'il n'y a pas de raison que je ne puisse pas en faire de même" - Norrie est un joueur un peu hybride, tout-terrain, qui met son intelligence tactique au service de ce style un tantinet emberlificoté. Il n'envoie jamais deux balles identiques, semble à portée de tous les styles mais, avec sa régularité et un "je-ne-sais" quoi d'insaisissable, s'adapte à toutes les situations. Appelez-le Caméléon Norrie.

Alors évidemment, face à Novak Djokovic, ça pourrait ne pas être tout à fait la même limonade. Mais Cameron Norrie, lui, y croit évidemment dur comme fer. Quoi qu'il en soit, le voilà désormais là où il voulait être. Tous les espoirs du Royaume demeurent désormais sur ses épaules, et non plus sur celles d'Andy Murray, qui est d'ailleurs l'un de ses premiers soutiens, et pas encore sur une jeune génération britannique qui commence à bien pointer le bout de son nez, à l'image des Jack Draper ou Ryan Peniston, en vue lors de la saison sur herbe.

J'ai bien géré ma lente progression et l'optimisation de mon potentiel

Surtout, qu'il gagne ou qu'il perde, on peut compter sur Cameron Norrie pour s'appuyer sur ce match pour poursuivre sa progression. Car s'il doit se pincer aujourd'hui au moment de disputer une demi-finale de Wimbledon face à l'un des plus grands joueurs de l'histoire, loin de Cameron Norrie l'envie d'y voir un Graal. "C'est sûr que quand j'étais en Université, ce genre d'objectif m'aurait paru totalement irréaliste, disait-il encore en conférence de presse. A ce moment-là, mon but était seulement d'arriver dans le top 100. Puis, quand j'y suis arrivé, top 50. Puis top 10. Finalement, j'ai bien géré ma lente progression et l'optimisation de mon potentiel. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup de domaines ou je peux progresser. Et c'est excitant...."

Le caméléon est un animal qui aime aller doucement, mais sûrement. Qui ne paie pas de mine, mais qui possède d'étonnantes facultés dont certaines qu'on ne soupçonne pas forcément. Finalement, Cameron, c'est un peu ça aussi.

