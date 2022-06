Ce n'est pas vraiment une surprise, mais elle ne fait jamais plaisir. Surtout pour l'intéressé et les amoureux du revers à une main. Dominic Thiem a officiellement déclaré forfait jeudi pour Wimbledon (27 juin-10 juillet), tournoi qu'il pouvait jouer grâce à son classement protégé. Actuellement 352e joueur mondial, l'Autrichien a décidé de faire l'impasse sur la saison sur gazon, préférant s'entraîner sur terre battue ces dernières semaines, dans la foulée de son élimination au 1er tour de Roland-Garros

Ad

Depuis son retour à la compétition en avril, l'ex-numéro 3 mondial a joué à sept reprises pour... sept défaites dont une en Challenger. S'il a constaté des progrès dans son jeu, Thiem est apparu très loin du niveau qui lui avait permis de décrocher l'US Open en 2020 et de faire partie des cadors du circuit. Il a donc décidé de mettre l'accent sur le travail avant de retenter sa chance en tournoi, multipliant les séances sur ocre, sa surface préférée, en Autriche.

Wimbledon Outre Serena, Wawrinka et Van Rijthoven invités par l'organisation HIER À 09:47

Le choix est d'autant plus compréhensible que, même à 100 % de ses moyens, Thiem n'a jamais excellé au All England Club : son meilleur résultat sur le gazon londonien reste un huitième de finale en 2017. Lors de ses cinq autres tentatives, il a été éliminé à trois reprises d'entrée, et deux fois au 2e tour.

Thiem : "Je cherche encore les bonnes sensations et j'en suis loin"

Wimbledon L'oeil de DiP : "La situation de Medvedev doit être terrible à vivre" HIER À 09:08