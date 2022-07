A quel point Rafael Nadal était-il blessé lors de son quart de finale face à Taylor Fritz mercredi ? Incapable de servir à plus de 160 km/h pendant et très gêné dans ses déplacements pendant au moins deux sets, l'Espagnol était indéniablement touché aux abdominaux , sortant d'ailleurs à deux reprises du Centre Court pour recevoir un traitement médical. Mais la résistance de l'intéressé, qui semblait tout proche de l'abandon en cours de deuxième manche, et sa fin de match impressionnante en termes de couverture de terrain ont donné de l'espoir pour la fin de son tournoi.

Ad

Mais pour certains, la performance physique de Nadal n'est pas compatible avec une véritable blessure. Son collègue Fabio Fognini en a visiblement douté. Reprenant le passage d'un article évoquant la souffrance de l'Espagnol, l'Italien a publié les commentaires suivants dans une story sur son compte Instagram : "Bien sûr… 4h20. Arrêtez de croire ce que vous lisez !!!" Il faisait ainsi référence à la durée de ce quart de finale, conclu par un super tie-break remporté 10 points à 4 par le "Taureau de Manacor".

Wimbledon Wilander : "Nadal va devoir être à presque 100% pour pouvoir battre Kyrgios" IL Y A 4 HEURES

Nadal doit passer des examens

Reste que Fognini n'a pas assumé longtemps ses remarques. Après avoir vu sa réaction reprise par quelques articles, il a publié une nouvelle story, s'en prenant… aux médias. "Chers amis journalistes, je veux vous informer dans ces lignes que je n'ai jamais dénigré un champion comme Rafa. Et jamais je ne pourrais me le permettre. Il est temps d'arrêter d'écrire et de déformer les faits. Je souhaite à Rafa et à son équipe bonne chance pour la fin de ce Wimbledon", a-t-il ainsi rectifié.

Il était visiblement plus facile pour l'Italien de discréditer une profession, plutôt que d'admettre une erreur ou d'assumer le fond de sa pensée. Nadal est, quant à lui, censé passer des examens pour évaluer l'étendue de sa blessure et décider de sa participation ou non à la demi-finale qui doit l'opposer à Nick Kyrgios au All England Club.

Wimbledon Jabeur, la terreur est enfin à l’heure IL Y A 15 HEURES