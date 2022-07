Kubler au bout du suspense

On le sait, le tableau est particulièrement ouvert à Wimbledon cette année. L'interdiction faite aux Russes et Biélorusses de participer ainsi que les retraits de joueurs comme Matteo Berrettini, Marin Cilic ou Roberto Bautista Agut à cause du Covid-19 ont fait de la place pour d'autres. Et l'Australien Jason Kubler a su parfaitement en profiter. Issu des qualifications, le 99e joueur mondial avait déjà fait tomber Daniel Evans au 1er tour notamment et il est sorti vainqueur vendredi d'une sacrée lutte face à un autre qualifié, le revenant Jack Sock, en cinq sets (6-2, 4-6, 5-7, 7-6, 6-3) et 4h15 de jeu au 3e tour.

Alors qu'il n'avait gagné que deux matches en Grand Chelem dans sa carrière jusqu'ici, Kubler va donc découvrir à 29 ans les huitièmes de finale d'un Majeur. Sa victime Jack Sock a sans doute payé sur la fin de match l'enchaînement de ces derniers jours : interrompu par la pluie, il était venu à bout en deux temps de son compatriote Maxime Cressy au 2e tour et n'a donc pas bénéficié du repos habituel dans une quinzaine. Kubler affrontera Taylor Fritz, tombeur en trois sets (6-4, 6-1, 7-6) d'Alex Molcan, pour une place en quart de finale.

De Minaur défait les gauchers britanniques

Après Jack Draper au tour précédent, l'Australien Alex de Minaur (tête de série n°19) a battu un autre gaucher britannique : Liam Broady (132e mondial et titulaire d'une wild-card), battu 6-3, 6-4, 7-5 après avoir mené 5-3, 40-15 dans le 3e set.

Finaliste du tournoi juniors en 2016 (battu par Denis Shapovalov), de Minaur n'avait encore jamais atteint les huitièmes de finale chez les "grands" à Wimbledon. Il y défiera le Chilien Cristian Garin, tombeur pour sa part de Jenson Brooksby.

