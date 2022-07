Diminuée, Cornet tombe avec les honneurs

Après son exploit monumental contre Iga Swiatek, le match d'après a été celui de trop pour Alizé Cornet. Battue par Ajla Tomljanovic en trois sets au bout de 2h35 d'un intense combat (4-6, 6-4, 6-3), la récente vainqueur de la numéro une mondiale a été éliminée en huitième de finale de ce Wimbledon 2022. Cornet était à ce moment-là la toute dernière Française engagée dans le tableau du simple dames et sa sortie a mis fin aux parcours des Bleus, dames et messieurs confondus, dans ce Wimbledon.

Ad

Wimbledon La folie Kyrgios continue ! IL Y A 3 HEURES

Impériale contre Swiatek il y a deux jours, la 37ème au classement WTA avait le statut de favorite contre une adversaire douée sur la surface, mais en recherche de son tennis en 2022. Dominatrice en début de match, Cornet a été la première à breaker à 3-1 en sa faveur. Une fois devant au score, la Niçoise a fait le boulot pour remporter la première manche en 48 minutes (6-4).

Cela dit, la rencontre a pris une drôle de tournure avec six breaks consécutifs. Avec ce rythme incertain, Cornet a commencé à s'agacer devant la faiblesse de son service et ses doubles fautes. Tomjlanovic a donc breaké à nouveau à 4-4, dans la deuxième manche, alors que Cornet avait eu deux balles pour remporter son jeu de service. Derrière, l'Aussie ne s'est pas faite prier pour remporter la manche après 1h04 de travail (6-4).

Dans le set décisif, Cornet n'a plus vraiment existé malgré un comportement de battante. Trop en difficulté sur son service, la Française s'est faite breaker d'entrée de jeu et n'a remporté qu'une seule fois sa mise en jeu. Touchée par les crampes, mais également consciente que son adversaire allait tergiverser au moment de conclure à 5-2 service à suivre, Cornet a laissé croire à un improbable retour, mais Tomljanovic a finalement trouvé la faille sur le service de son adversaire (6-3).

Première Australienne à se qualifier pour les quarts de finale de Wimbledon deux fois de suite depuis Jelena Jokic en 1999 et 2000, Tomljanovic peut encore succéder à sa compatriote Ashleigh Barty, sa bourrelle à Londres en 2021. Mission impossible ? Elle affrontera la discrète Elena Rybakina en quarts de finale. Une rencontre largement à sa portée.

Alizé Cornet blessée lors de son 8e de finale à Wimbledon 2022 Crédit: Getty Images

Tan surclassée par Anisimova

Quelques minutes avant que Cornet ne tombe, Harmony Tan avait vu sa belle aventure prendre fin sur le court n°1. Mais à la différence de son aînée, elle n'a jamais été en position d'y croire vraiment. Plus puissante, plus précise et extrêmement appliquée, Amanda Anisimova, tête de série 20 du tournoi, l'a constamment prise de vitesse et s'est logiquement imposée en deux sets (6-2, 6-3) et 1h13 de jeu. Pour son deuxième quart en Grand Chelem, trois ans après Roland-Garros où elle avait même atteint les demies, l'Américaine défiera Simona Halep qui a écrasé Paula Badosa (6-1, 6-2) dans le même temps.

Cette fois, Harmony Tan n'a pas eu le temps d'installer sa petite cuisine faite de changements de rythme qui avaient rendu dingues ses précédentes adversaires. Avec ses 27 coups gagnants (trois fois plus que la Française), Amanda Anisimova ne lui en a tout simplement pas laissé l'occasion. A la relance, l'Américaine a exploité à merveille les secondes balles adverses (seulement 33 % de réussite pour Tan), à l'image de son retour gagnant de revers long de ligne pour conclure la partie.

Après avoir inauguré le tableau d'affichage sur son premier engagement, Tan a ainsi encaissé cinq jeux de rang, avant de concéder la première manche 6-2. A nouveau breakée à 1-1 dans la seconde, elle a obtenu ses seules occasions à la relance à 4-3 contre elle.

Mais d'un ace et d'un coup droit fulgurant, Anisimova les a balayées d'un revers de main. La qualité de frappe de l'Américaine a fait forte impression, de même que sa gestion du slice de la Française. Totalement dominée, Harmony Tan pourra néanmoins s'appuyer sur cette belle percée à Wimbledon pour confirmer lors de la tournée américaine et espérer rentrer vite dans le Top 100.

Harmony Tan lors de son 8e de finale contre Amanda Anisimova à Wimbledon 2022 Crédit: Getty Images

Wimbledon Garin prend son premier quart en Grand Chelem, Fritz aussi IL Y A 4 HEURES