Rafael Nadal n'est pas découragé par les blessures. Contraint de renoncer à sa demi-finale de Wimbledon contre Nick Kyrgios, à cause d'une déchirure abdominale , l'Espagnol est rentré chez lui dès ce vendredi pour commencer sa récupération. Cueilli par la presse à la sortie de l'aéroport en milieu d'après-midi, l'homme aux 22 Grands Chelems a passé un message positif quant à la suite.

"Je n'ai rien d'autre en tête que de récupérer et de continuer à jouer", a annoncé Rafa à l'ensemble de la presse espagnole. Avant d'ajouter : "Je préfère perdre un match que me blesser. Je n'ai pas pu m'aligner alors que j'étais dans un bon moment, en jouant bien et en étant en demie d'un tournoi très important."

