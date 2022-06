Sera-t-il en état de jouer Wimbledon (27 juin-10 juillet prochains) pour poursuivre sa quête du Grand Chelem ? Rafael Nadal ne le sait pas, mais il met tout en oeuvre pour rendre la chose possible. Le Majorquin a ainsi reçu un nouveau traitement par radiofréquence au pied gauche à Barcelone pour tenter d'insensibiliser la zone qui le fait tant souffrir depuis des semaines à cause du syndrome de Müller-Weiss. Et son docteur personnel Ángel Ruiz-Cotorro a dévoilé mercredi dans le podcast "El Partidazo de COPE" les prochaines étapes. Le Majorquin devrait ainsi reprendre sa raquette en début de semaine prochaine.

"Rafa suit le processus et ça évolue bien. A voir ce que ça donnera dans les prochaines heures et quels seront les effets dans deux-trois jours. D'ici quatre jours, il reprendra l'entraînement et à ce moment-là, nous verrons comment le traitement marche. Nous avons activé les nerfs de la zone et nous verrons si nous pouvons rendre ça aussi supportable que possible. S'il y a encore une gêne après le traitement, nous déciderons s'il peut ou non jouer à Wimbledon", a considéré le spécialiste.

Nadal n'a plus gagné Wimbledon depuis 12 ans

Ángel Ruiz-Cotorro, qui a par ailleurs qualifié de "miracle" dont seul Nadal était capable son 14e titre à Roland-Garros, est donc loin de conseiller pour le moment au Majorquin de faire l'impasse sur le gazon anglais. Ce serait même plutôt l'inverse si tout se passe comme prévu. "Lorsque des traitements sont utilisés, c'est parce que vous leur faites confiance. C'est un cas unique et nous allons être optimistes", a-t-il conclu.

Si Nadal décide de s'aligner à Wimbledon, il serait toutefois très étonnant qu'il dispute un tournoi de préparation sur gazon. L'Espagnol de 36 ans ne s'est plus imposé au All England Club depuis 2010, une éternité à ce niveau. Mais il ne s'était jamais retrouvé en position de faire le Grand Chelem à mi-saison auparavant...

