Quand il est dans cet état, Nick Kyrgios semble très difficile à arrêter. Filip Krajinovic n'a ainsi pu que constater les dégâts jeudi au 2e tour de Wimbledon, littéralement emporté par la tornade sur le court numéro 2. Ultra-concentré, explosif et agressif, l'Australien n'a laissé que six jeux au finaliste du Queen's, s'imposant sur le score de 6-2, 6-3, 6-1 en seulement 1h25 de jeu. Pour retrouver la seconde semaine au All England Club pour la première fois depuis six ans, il pourrait affronter Stefanos Tsitsipas, tête de série 4 du tournoi.

Ad

Parfois, quelques statistiques valent mieux que mille mots pour décrire la qualité d'une performance. Outre la durée expéditive de la partie, Nick Kyrgios a frappé 50 coups gagnants - dont le dernier en retour de revers long de ligne sur balle de match - pour 10 petites fautes directes. Sur son nuage, il n'a pas eu à sauver la moindre balle de break, ne concédant que 9 points sur ses engagements dont 3 derrière sa première balle (93 % de réussite, 24 aces et 1 double faute).

Wimbledon A 36 ans, Gasquet reverdit IL Y A UNE HEURE

Les finalistes de Halle et du Queen's tous déjà éliminés

Dans ces conditions, que pouvait espérer Filip Krajinovic ? Sans doute pas grand-chose. Etouffé, constamment pris de vitesse, le Serbe, tête de série 26 du tournoi, n'a pas pu faire illusion. Après deux tours à Wimbledon, il n'y a donc plus aucun finaliste du Queen's (Berrettini forfait à cause du Covid) ou de Halle (Hurkacz sorti au 1er tour, Medvedev interdit de jouer par l'organisation en tant que Russe) en lice.

Wimbledon Badosa et Kvitova ont rendez-vous pour un choc IL Y A 2 HEURES