Le contexte

Depuis une décennie, le Centre Court est devenu son jardin. Retrouver Novak Djokovic, sextuple champion, en finale de Wimbledon - et ce pour la huitième fois de sa carrière - n'a donc rien de surprenant. Avant même le début du tournoi, il en était le grand favori et il le sera aussi ce dimanche. En revanche, voir Nick Kyrgios, 40e mondial et non tête de série, lui faire face constitue une vraie curiosité à défaut d'être une immense sensation.

On le savait, l'Australien constituait une menace pour tous les joueurs du tableau sur gazon. Sa préparation sérieuse sur la surface avec deux demi-finales consécutives à Halle et Stuttgart le rendait plus dangereux encore. Mais entre le statut de possible coupeur de têtes et celui de finaliste en Grand Chelem, il y a un grand écart que le fantasque Nick a su combler en deux semaines. S'il l'a d'ailleurs échappé belle en cinq sets dès le 1er tour face à l'invité britannique Paul Jubb, ce succès à l'arraché l'a lancé dans sa quinzaine.

Corretja : "Kyrgios mérite d'être en finale"

Puis, il a vécu un deuxième tournant majeur face à Stefanos Tsitsipas dans un match électrique, gagnant contre un Top 5 en Grand Chelem pour la première fois depuis huit ans et son exploit face à Rafael Nadal, déjà à Wimbledon. Il a, par la suite, confirmé face à des joueurs moins bien classés tout en bénéficiant de quelques coups de pouce du destin : les retraits de Matteo Berrettini (avant la quinzaine à cause du Covid) et de Rafael Nadal (blessé aux abdominaux) qu'il devait retrouver en demi-finale. Il abordera donc sa première finale en Majeurs frais physiquement, mais peut-être en manque de rythme.

Pour Novak Djokovic, ce sera la 32e, un record . Le Serbe a poursuivi sa série d'invincibilité sur le gazon londonien : il en est désormais à 27 victoires d'affilée. Arrivé sans tournoi préparatoire comme souvent, il ne s'est pas toujours baladé. Il s'est même fait peur notamment contre Jannik Sinner en quart de finale, remontant deux sets de handicap. Mais il a rappelé par la même occasion la marge extraordinaire dont il dispose sur la plupart de ses adversaires sur gazon. L'enjeu de ce Wimbledon, fondamental dans la course aux Grands Chelems (avec ses deux titres de retard sur Rafael Nadal), l'a parfois crispé mais son expérience et sa maîtrise du format long restent sans égales.

Face-à-face

Il y a eu deux précédents entre les deux hommes… à deux semaines d'intervalle. C'était il y a cinq ans en quart de finale à Acapulco puis en huitième de finale à Indian Wells. Et à chaque fois, Nick Kyrgios s'est imposé, qui plus est sans perdre le moindre set : 7-6, 7-5 au Mexique et 6-4, 7-6 en Californie.

Depuis, le Serbe et l'Australien ne se sont plus recroisés en compétition. Ce sera donc leur premier duel en Grand Chelem et au meilleur des cinq manches.

Corretja sur l'art du service à la cuillère : "Nick, vas-y à fond contre Djokovic"

Leur parcours

Novak Djokovic

1er tour : bat Soonwoo Kwon [KOR] 6-3, 3-6, 6-3, 6-4

2e tour : bat Thanasi Kokkinakis [AUS] 6-1, 6-4, 6-2

3e tour : bat Miomir Kecmanovic [SRB/N.25] 6-0, 6-3, 6-4

1/8e de finale : bat Tim van Rijthoven [P-B/WC] 6-2, 4-6, 6-1, 6-2

1/4 de finale : bat Jannik Sinner [ITA/N.10] 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2

1/2 finale : bat Cameron Norrie [GBR/N.9] 2-6, 6-3, 6-2, 6-4

Nick Kyrgios

1er tour : bat Paul Jubb [GBR/WC] 3-6, 6-1, 7-5, 6-7(3), 7-5

2e tour : bat Filiip Krajinovic [SRB/N.26] 6-2, 6-3, 6-1

3e tour : bat Stefanos Tsitsipas [GRE/N.4] 6-7(2), 6-4, 6-3, 7-6(7)

1/8e de finale : bat Brandon Nakashima [E-U] 4-6, 6-4, 7-6(2), 3-6, 6-2

1/4 de finale : bat Cristian Garin [CHI] 6-4, 6-3, 7-6(5)

1/2 finale : passe sur forfait de Rafael Nadal [ESP/N.2]

Ils ont dit

Novak Djokovic : "Le geste au service de Kyrgios est si fluide et très rapide. Il peut trouver tous les angles, il lance la balle vers l'avant donc il peut enchaîner au filet aussi. Il se met dans une bonne position pour être agressif. Son service est très dur à lire, encore plus sur gazon, et je ne me suis pas entraîné avec lui depuis la dernière fois que j'ai perdu contre lui en 2017. Donc ça se jouera sur des détails."

Nick Kyrgios : "Il y a des jeunes prometteurs : Alcaraz est incroyable, Sinner est très bon.... Mais ces gars comme moi-même ne pourront pas être à la hauteur du Big 3. Nous ne verrons plus jamais un compétiteur comme Rafa, quelqu'un manier la raquette comme Roger sans effort apparent, et un gagneur de la trempe de Djokovic. Si jamais je remporte un Grand Chelem un jour, s'il vous plaît, ne me mettez pas la pression pour en gagner un autre !"

Wilander : "Djokovic a toutes les chances d'atteindre les 8 titres à Wimbledon"

Les 5 stats à avoir en tête

0. Novak Djokovic n'a jamais remporté de titre du Grand Chelem sans affronter au moins un membre du Top 10 dans son parcours. S'il s'impose ce dimanche face à Nick Kyrgios, ce 21e Majeur remporté serait le premier au cours duquel il n'a rencontré aucun des 9 autres meilleurs joueurs du monde.

8. Avec cette 8e finale à Wimbledon, le Serbe est le seul joueur à avoir atteint ce stade de la compétition au moins huit fois dans trois des quatre tournois du Grand Chelem (9 à l'Open d'Australie et 9 à l'US Open). Il est aussi le seul à compter au moins 6 finales dans chacun des quatre Majeurs (6 à Roland-Garros).

19. Nick Kyrgios est le premier joueur non-tête de série à atteindre la finale à Wimbledon depuis 19 ans et son compatriote Mark Philippoussis en 2003. Ce n'était plus arrivé en Grand Chelem depuis 2008 et Jo-Wilfried Tsonga à l'Open d'Australie. Philippoussis comme Tsonga avaient buté sur la dernière marche respectivement contre Roger Federer et un certain… Novak Djokovic.

120. C'est le nombre d'aces frappés par Nick Kyrgios au cours de cette quinzaine. Il est leader du classement dans ce domaine devant… John Isner qui en a servi 116 mais en seulement trois matches (contre cinq à l'Australien). Novak Djokovic est lui 8e de ce classement avec 50 aces en six rencontres.

118. Malgré deux matches en cinq sets, Nick Kyrgios a passé 118 minutes de moins sur le court dans cette quinzaine par rapport à Novak Djokovic, soit près de deux heures (1h58). Cela correspond à la durée d'un match en trois sets et dans les faits, le Serbe a joué une fois de plus en raison du forfait de Rafael Nadal. Vu la condition physique de Djokovic, le facteur ne devrait pas trop peser.

Notre avis

Même s'il ne s'agit pas du "Djokodal" attendu en début de quinzaine, cette finale est "alléchante" sur le papier pour reprendre le terme utilisé par Nick Kyrgios lui-même. Voir le maître des lieux opposé à un joueur aussi imprévisible et talentueux, dont le tennis se marie à merveille avec le gazon, attise forcément la curiosité. D'autant que l'Australien n'a jamais perdu contre le Serbe. Il ne s'agit pas ici de prendre les deux duels de 2017 en référence : beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, Djokovic traversait une période difficile et la surface était différente. Mais il n'y aura pas d'ascendant psychologique.

Un autre élément majeur devrait toutefois jouer : le triple tenant du titre jouera sa 32e finale de Grand Chelem, alors qu'il s'agira de la première pour Kyrgios. Comment l'Australien gérera-t-il l'événement et la tension qui l'entoure ? De son propre aveu, il a eu du mal à trouver le sommeil dans la nuit de jeudi à vendredi après avoir compris qu'il serait en finale. Il s'est joué plusieurs fois le match dans la tête mais en trois jours, il a vraisemblablement eu le temps de faire retomber la tension. Et c'est l'autre écueil : sera-t-il trop sorti de son tournoi ?

Néanmoins, sur le plan physique, Kyrgios bénéficiera d'une fraîcheur inespérée pour aborder la finale. Et s'il reste sur son nuage, il sera d'autant plus menaçant pour Djokovic qui ne pourra se permettre une période de flottement aussi longue que contre Sinner. Reste que l'expérience du Serbe, son endurance, sa capacité à rester concentré du premier au dernier point, sa qualité de relance et de défense face au service-canon et à la puissance de l'Aussie sont autant d'arguments qui pourraient bien faire basculer cette finale en sa faveur.

Notre pronostic : Novak Djokovic en quatre sets.

Novak Djokovic à Wimbledon en 2022 Crédit: Getty Images

