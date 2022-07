Novak Djokovic a tenu son rang. Mais il a fallu que le Serbe s’emploie pour battre un surprenant Tim van Rijthoven, en quatre sets (6-2, 4-6, 6-1, 6-2) et 2h38 de jeu, lors des huitièmes de finale de Wimbledon, dimanche soir.

Le Serbe a notamment dû hausser le ton quand le Néerlandais, qui a joué crânement sa chance, est revenu à un set partout. Impérial, Djoko a su serrer la vis pour étouffer définitivement son adversaire, coupable de trop de fautes directes (53) pour espérer gravir l’Everest. Le triple tenant du titre affrontera Jannik Sinner, tombeur de Carlos Alcaraz, lors des quarts de finale.

Van Rijthoven a posé des problèmes à Djokovic

Tim van Rijthoven peut repartir de Londres la tête haute et le torse bombée. C'est peu dire qu'il n’a pas fait que de la figuration au moment de croiser la route de Novak Djokovic, le roi du gazon depuis maintenant plusieurs saisons. Le Néerlandais, que personne n’attendait là et à qui on promettait l'enfer, a montré de belles choses face au natif de Belgrade.

Il a eu une audace certaine pour bousculer un Djoko irréprochable et concentré (19 fautes directes, 90 % de points remportés au filet). Avec sa puissance, au service (20 aces) comme dans le jeu, van Rijthoven a participé à un spectacle haletant. Et le Serbe ne s’attendait certainement pas à être poussé dans ses retranchements après le gain presque trop facile de la première manche (6-2). C'était un trompe-l'oeil.

Car le Néerlandais a pris la mesure de la rencontre et des enjeux, forçant parfois Djokovic à défendre le plomb et à sortir des coups de génie. Il s’est carrément permis de breaker lors du deuxième set (3-4), avant d’égaliser sur son service, non sans avoir bataillé quand il a fallu conclure (4-6). C’est sans doute cette débauche d’énergie, nécessaire pour arracher une manche à Djoko, couplée à une euphorie inhibante, qui a coûté le match à van Rijthoven.

Un set de perdu, puis Djokovic a remis la machine en route

Le Néerlandais n’y était plus après avoir pourtant cru à un exploit possible. Le regard fermé, Djokovic s’est alors remobilisé pour hausser le ton et inscrire cinq jeux de suite dans le troisième set (après un double break). Un dernier acte qui a donc été à sens unique, marqué par très peu de déchet de la part du Serbe (2 petites fautes directes).

La suite n’a pas été beaucoup plus réjouissante pour le Néerlandais, qui a été breaké d’entrée et n’a plus eu qu’à constater les dégâts. On a senti un léger sursaut d’orgueil, mais il fut insuffisant pour rattraper un Djokovic qui avait déjà enclenché la vitesse lumière depuis trop longtemps. Malgré les missiles reçus, le numéro 1 mondial a souvent trouvé ce coup de raquette supplémentaire pour contre-attaquer et alimenter le déchet adverse, témoignant d’une implication impériale pour poursuivre sa route à Wimbledon.

Sur le papier, le prochain tour face à Jannik Sinner sera une toute autre affaire. Mais van Rijthoven a parfois eu des allures de top 10 mondial dans ce match, un constat qui pourrait servir à un Djoko en mission.

