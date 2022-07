Il n'y a plus perdu depuis cinq ans. Longtemps attaché dans l'imaginaire collectif à la personnalité de Roger Federer, le gazon de Wimbledon est désormais dans les faits le jardin de Novak Djokovic. Sextuple champion, triple tenant du titre et sur une série de 26 victoires, il est plus que jamais avant sa demi-finale le grandissime favori au titre. D'autant plus après le forfait jeudi de Rafael Nadal , victime d'une déchirure aux abdominaux qui a mis un terme à sa quête de Grand Chelem calendaire. La question est désormais la suivante : le Serbe peut-il perdre ?

Il ne lui reste que deux obstacles à passer : Cameron Norrie et donc Nick Kyrgios. S'il y parvient, Djokovic remportera son 21e titre du Grand Chelem sans avoir eu à affronter le moindre membre du Top 10. Pas de quoi l'effrayer a priori. Si ce n'est qu'il ne peut plus se permettre de prendre de retard dans la course aux records et qu'il a deux Majeurs de retard sur son rival majorquin. Ajoutez à cela une possible absence à l'US Open en raison de l'interdiction faite aux non-vaccinés de voyager aux Etats-Unis, et le titre devient en quelque sorte obligatoire

Ce qui arrivera après est imprévisible, j'essaie de me concentrer sur ce qui se passe ici

De quoi aborder cette fin de quinzaine avec une pression supplémentaire sur les épaules, non ? "Je ne dirais pas que ma motivation est complètement différente en raison des circonstances. Je me sens toujours très motivé et inspiré à l'idée de jouer mon meilleur tennis en Grand Chelem, et plus particulièrement encore à Wimbledon. C'est le tournoi le plus important de l'histoire de notre sport. Pour moi, en tout cas, ça l'est. Ce Centre Court m'a donné envie de commencer à jouer au tennis. C'était mon rêve d'enfant d'être ici. Et à chaque fois que je rentre sur ce court, je me sens obligé de tout donner. Ce qui arrivera à Wimbledon, c'est imprévisible à l'heure qu'il est. Je n'y prête pas beaucoup d'attention et j'essaie de me concentrer sur ce qui se passe ici. On verra bien ce qui se passera après", a observé Djokovic en conférence de presse, philosophe.

Il n'empêche, le temps presse. Et certaines attitudes affichées sur le court lors de son quart de finale contre Jannik Sinner ne lui ressemblent pas vraiment. Le contraste entre sa domination outrageuse dans les trois derniers sets remportés sur le score sans appel de 6-3, 6-2, 6-2 et son début de match passif et sans énergie a quelque chose d'étonnant. Comme si le fait d'être si attendu au tournant le poussait à être davantage dans la réaction que dans l'action.

Lors du début de son quart de finale sur la terre battue parisienne face à Rafael Nadal voici un mois, l'impression laissée était la même : celle d'une inhibition et d'un refus de rentrer dans le combat. D'ailleurs, comme face à Sinner mardi, son service l'avait lâché pendant un set et demi. Si Djokovic s'est magnifiquement récupéré grâce à un discours d'auto-persuasion aussi efficace que contre Tsitsipas en finale de l'édition 2021 de Roland-Garros, il en ressort que ses mauvaises sensations de départ étaient intimement liées à un certain conditionnement mental.

Sa marge et son expérience devraient le mettre à l'abri

"Sinner n'avait pas grand-chose à perdre en début de partie, mais avait beaucoup à perdre une fois qu'il a mené deux sets à rien. Et j'ai pu le sentir. Norrie, lui non plus, n'aura pas grand-chose à perdre. Chaque victoire qu'il obtient à ce stade est immense pour lui surtout avec le soutien du public britannique, j'en suis conscient", a d'ailleurs avoué le Serbe. Et s'il le souligne, c'est aussi parce qu'il sait implicitement que l'enjeu est bien plus élévé pour lui.

Reste que la marge tennistique, physique et mentale de Djokovic est tellement importante au meilleur des cinq sets par rapport à un Cameron Norrie (avec tout le respect qui lui est dû) que quelques nouveaux moments de flottements ne sauraient être rédhibitoires. En finale en revanche face à un Nick Kyrgios reposé et inspiré au service, gare à la moindre déconcentration. Il n'a d'ailleurs jamais battu l'Australien, mais les deux hommes n'ont jamais croisé le fer sur le format long en Grand Chelem. Et à ce niveau, difficile de miser contre l'ex-numéro 1 mondial et son immense expérience.

