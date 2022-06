Il a mis fin au suspense avec le sourire. Sauf retournement de situation dans les prochains jours, Rafael Nadal sera bien sur la ligne de départ à Wimbledon (27 juin-10 juillet prochains) pour poursuivre sa quête du Grand Chelem calendaire. Après avoir reçu un traitement par radiofréquence de son nerf du pied gauche à Barcelone , l'Espagnol a ainsi pu s'entraîner sur le gazon de Majorque cette semaine et a tenu une conférence de presse vendredi pour annoncer la bonne nouvelle à l'issue de sa séance du jour.

"Mon intention est d'essayer de jouer Wimbledon. Je voyagerai à Londres lundi prochain. Si je voyage, c'est évidemment parce que j'ai l'intention de jouer. Je prévois d'y faire une semaine d'entraînement et de participer à une exhibition avant le tournoi", a déclaré Rafael Nadal. Avant d'entrer dans les détails de l'évolution de son état de santé depuis qu'il a reçu ce fameux traitement par radiofréquence.

Une première participation depuis trois ans en ligne de mire

"La douleur articulaire qui m'empêchait de m'appuyer sur mon pied gauche a diminué, mais avec le traitement, des choses étranges sont arrivées. Parfois, ça m'endort le pied ou j'ai comme des crampes. Je suis content : cela fait une semaine que je ne boite plus et j'ai moins de douleurs. Il faut voir comment les choses évoluent dans les prochaines semaines."

Fidèle à lui-même, Nadal n'a toutefois pas voulu s'enflammer et a prévenu qu'il était possible que les sensations se détériorent dans les jours à venir, tout en affichant sa confiance. Privé de Wimbledon depuis 2019 - l'édition 2020 avait été annulée à cause du coronavirus et il avait dû déclarer forfait l'an dernier à cause de son pied -, le Majorquin désirait par-dessus tout tenter sa chance cette année, alors qu'il est en course pour réaliser le Grand Chelem après avoir gagné l'Open d'Australie et Roland-Garros.

Je ne pense pas que ça changera ma vie professionnelle", a-t-il affirmé, balayant les hypothèses de retraite éventuelle. Jusqu'ici, tout va donc bien dans le meilleur des mondes pour le Majorquin. Jusqu'ici, tous les feux sont au vert pour le recordman de titres en Majeurs (22). Il a même pu augmenter l'intensité à l'entraînement de jour et jour et disputer vendredi un set d'entraînement avec Feliciano Lopez. Cerise sur le gâteau, il a confirmé sa future paternité . "", a-t-il affirmé, balayant les hypothèses de retraite éventuelle. Jusqu'ici, tout va donc bien dans le meilleur des mondes pour le Majorquin.

