Les fans de Rafael Nadal, qui passent une funeste soirée après l'annonce ce jeudi du forfait de leur champion pour les demi-finales de Wimbledon , qu'il devait disputer vendredi face à Nick Kyrgios, trouveront peut-être matière à se réconforter dans les propos tenus par l'Espagnol en conférence de presse. Sans dissimuler bien sûr sa tristesse de devoir renoncer à ses rêves de troisième titre londonien et surtout de Grand Chelem calendaire, Rafa a néanmoins expliqué que s'il avait pris cette lourde décision, c'est aussi parce qu'il voyait déjà plus loin.

"J'ai pris cette décision parce que je ne pense pas pouvoir gagner encore deux matches ici dans ces circonstances, sans pouvoir servir à pleine puissance, a-t-il ainsi déclaré lors d'une conférence de presse où il n'a pas semblé totalement abattu non plus. D'une certaine manière, par respect pour moi-même, je n'ai pas envie d'aller sur le court sans avoir le niveau de compétitivité nécessaire. Mais surtout, si j'y vais, il y a toutes les chances que j'aggrave sérieusement la blessure. Il y a quelque temps, j'avais du mal à envisager la suite de ma carrière par rapport à mon pied. Maintenant que les choses vont incontestablement mieux sur ce plan, je n'ai pas envie de prendre le risque d'être absent deux ou trois mois, ce serait trop dur…"

C'est donc la bonne nouvelle de la soirée : Rafael Nadal n'était pas prêt à tout sacrifier dans la quête d'un hypothétique exploit, quitte à brûler ses dernières cartouches avant de prendre une retraite bien méritée. Sa condition de joueur de tennis, à 36 ans, il l'envisage toujours au futur et prend ses décisions en conséquence, c'est-à-à-dire dans une optique de moyen voire de long terme.

"Je pense que cette blessure va durer trois ou quatre semaines, c'est le délai normal, a-t-il expliqué. Dans une semaine, je pourrai recommencer à m'entraîner du fond de court et même s'il faudra attendre un peu plus avant de servir, j'espère que cela me permettra de tenir mon calendrier normal." A savoir, une reprise à l'occasion du Masters 1 000 de Montreal, du 7 au 14 août, après une coupure "post-Wimbledon" qui était de toute façon au programme. Même s'il avait bien caché son affaire, Rafael Nadal a expliqué qu'il était embêté depuis environ une semaine par une micro-déchirure abdominale "plus ou moins sous contrôle." Mais finalement aggravée en déchirure plus importante – a-t-il expliqué.A savoir, une reprise à l'occasion du Masters 1 000 de Montreal, du 7 au 14 août, après une coupure "post-Wimbledon" qui était de toute façon au programme. Même s'il avait bien caché son affaire, Rafael Nadal a expliqué qu'il était embêté depuis environ une semaine par une micro-déchirure abdominaleMais finalement aggravée en déchirure plus importante – 7 millimètres selon le journal espagnol Marca – lors de son quart de finale remporté au forceps contre Taylor Fritz, mercredi.

"Contre Taylor, j'ai senti que les choses s'empiraient lors de mon jeu de service à 3-2, me semble-t-il, dans le 1er set, a-t-il expliqué. J'ai pensé à l'abandon pendant plusieurs jeux. Finalement, j'ai trouvé le moyen de finir et de gagner le match sans forcément empirer la blessure, j'en suis plutôt fier. Mais la blessure est là, néanmoins, les examens l'ont confirmé. Ça n'aurait pas eu de sens de continuer. Ça me rend triste, bien sûr, car si j'avais joué au niveau de mon début de match contre Fritz, j'aurais eu une chance de gagner le titre."

Si la liste des blessures qu'il a subies durant sa carrière est longue comme une journée sans tennis, c'est seulement la deuxième fois que Rafael Nadal doit annoncer un forfait en cours de Grand Chelem, après celui en amont du 3e tour de Roland-Garros 2016 contre Marcel Granollers. Il a en revanche souvent perdu dans les derniers matches des tournois majeurs en étant diminué. On pense notamment à une blessure abdominale, déjà, face à Juan Martin Del Potro en demi-finale de l'US Open 2009. Il a par ailleurs dû abandonner à trois reprises en Grand Chelem, en quart de finale de l'Open d'Australie 2010 (contre Andy Murray), de l'Open d'Australie 2018 (contre Marin Cilic) et en demi-finales de l'US Open 2018 (contre Del Potro, encore).

Inévitablement, cette déchirure abdominale nous évoque la même blessure, mais a priori beaucoup plus grave encore (2,5 cm), subie par Novak Djokovic lors du 3e tour de son Open d'Australie 2021 victorieux. C'était contre Taylor Fritz, déjà. Le Serbe était allé au bout, laissant beaucoup d'observateurs circonspects sur son passage. Il avait promis que lumière soit faite sur cette affaire à l'occasion d'un documentaire télévisé. A ce jour, celui-ci n'est pas encore sorti.

