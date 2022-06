Son statut de non-tête de série l'exposait dangereusement. Mais Serena Williams s'est plutôt bien sortie du tirage au sort du simple dames de Wimbledon vendredi, du moins pour son entame de tournoi. La légende américaine, qui n'a plus joué en simple depuis un an et l'édition 2021 du Majeur britannique, affrontera ainsi la Française Harmony Tan, 113e mondiale, au 1er tour, de quoi peut-être espérer reprendre ses marques sereinement. Les choses pourraient sérieusement se corser à partir du 3e tour, éventuellement face à Karolina Pliskova. La numéro 1 mondiale Iga Swiatek a vu Paula Badosa tomber dans sa moitié de tableau, tandis qu'Ons Jabeur se retrouve dans la partie basse.

Avec seulement deux doubles disputés cette semaine à Eastbourne, il est difficile de savoir où en est tennistiquement Serena Williams. Mais en ne retrouvant pas une tête de série principale d'entrée, elle a obtenu une chance de monter en puissance en première semaine. Quant à un éventuel exploit - c'est-à-dire remporter son 24e titre du Grand Chelem après une si longue absence -, elle en est encore bien loin. Pour rallier la finale, elle devrait théoriquement enchaîner Pliskova donc, Cori Gauff en huitième, Paula Badosa en quart et l'invincible Iga Swiatek en demie.

Un 1er tour explosif entre Halep et Muchova

La Polonaise, justement, se lancera face à la qualifiée croate et 254e mondiale Jana Fett, avant d'affronter probablement Danka Kovinic au 2e tour, puis éventuellement Alizé Cornet au 3e si celle-ci se défait notamment de Yulia Putintseva d'entrée. Un premier test devrait attendre la Polonaise, moins à l'aise sur gazon jusqu'ici, en huitième contre Barbora Krejcikova, avant une demie éventuelle face à Paula Badosa. De l'autre côté du tableau (partie basse), on retrouve entre autres la dauphine de Swiatek au classement Anett Kontaveit, Ons Jabeur, la finaliste de l'an passé et ancienne championne Angelique Kerber, ainsi que la coqueluche du public britannique Emma Raducanu.

Cette dernière, qui revient de blessure et n'a pas pu se préparer sur gazon en tournoi, n'aura pas la tâche facile face à Alison Van Uytvanck. Un 1er tour explosif opposera par ailleurs Simona Halep, sacrée en 2019, à la Tchèque Karolina Muchova, quart-de-finaliste la même année. Elles pourraient ouvrir la journée de mardi sur le Centre Court. Enfin côté français, outre Tan et Cornet, Clara Burel et Caroline Garcia défieront les deux wildcards britanniques Katie Boulter et Yuriko Miyazaki d'entrée et Chloé Paquet aura un coup à jouer contre la Roumaine Irina Bara. Kristina Mladenovic face à Kerber, Diane Parry contre Kaia Kanepi et Océane Dodin contre Jelena Ostapenko auront fort à faire.

Les huitièmes de finale théoriques :

Iga Swiatek - Barbora Krejcikova

Garbine Muguruza - Jessica Pegula

Paula Badosa - Simona Halep

Cori Gauff - Karolina Pliskova

Danielle Collins - Emma Raducanu

Angelique Kerber - Ons Jabeur

Maria Sakkari - Jelena Ostapenko

Belinda Bencic - Anett Kontaveit

