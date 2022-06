Depuis l'an dernier , Wimbledon s'est débarrassé d'une de ces traditions, une de plus. Les têtes de série suivent désormais totalement la logique des classements ATP et WTA, comme pour les autres tournois du Grand Chelem. Il n'y a plus de coefficient spécial faisant la part belle aux résultats obtenus sur gazon avant le Majeur britannique. L'annonce par le All England Club des 64 protégés (32 dans le simple dames et 32 dans le simple messieurs) de cette édition 2022 n'a donc pas surpris. En l'absence de Daniil Medvedev et Alexander Zverev, Novak Djokovic et Rafael Nadal feront ainsi office de têtes de série 1 et 2 dans le tableau masculin.

Par conséquent, comme à la belle époque, le Serbe et l'Espagnol occuperont chacun leur partie de tableau, ne pouvant se retrouver éventuellement qu'en finale, contrairement à ce qu'il s'était passé à Roland-Garros voici quelques semaines (victoire de Nadal en quart). Casper Ruud et Stefanos Tsitsipas, têtes de série 3 et 4, seront répartis dans l'une ou l'autre moitié lors du tirage au sort ce vendredi, et seront donc leurs adversaires théoriques en demi-finales, même si les antécédents sur herbe du Norvégien et du Grec ne plaident pas vraiment en leur faveur.

Le premier dimanche ne sera plus chômé

Respectivement vainqueurs à Halle et au Queen's dimanche dernier, Hubert Hurkacz et Matteo Berrettini se retrouvent avec les matricules 7 et 8 et pourraient affronter Nadal et Djokovic en quarts. A noter que Gaël Monfils, qui n'a pas pris encore sa décision finale quant à sa participation à Wimbledon, est tête de série 19 et seul Français protégé, tableaux masculin et féminin confondus.

Du côté de ces dames, Serena Williams n'a logiquement pas eu de traitement spécial pour son grand retour à la compétition après un an d'absence : elle n'a pas le statut de tête de série. Iga Swiatek et sa dauphine au classement WTA Anett Kontaveit occuperont les deux parties opposées du tableau. Enfin, les joueuses et joueurs seront à pied d'oeuvre tous les jours dans cette édition 2022, puisqu'une autre grande tradition qui faisait la spécificité de Wimbledon - le premier dimanche chômé - a aussi été supprimée.

