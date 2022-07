Pour sa 32e finale de Grand Chelem, Novak Djokovic aura droit à un peu de nouveauté. Il avait déjà affronté onze joueurs différents avec un titre majeur comme en jeu. Mais Nick Kyrgios, jamais. Et pour cause. L'Australien ne s'était jamais hissé en finale d'un tournoi majuscule. Il n'est pas si fréquent pour le "Djoker" de croiser le fer avec un novice. La première fois, c'était à Melbourne, en 2008, contre Jo-Wilfried Tsonga. Mais il n'était pas encore le Djoko dominateur de la décennie 2010.

Il a ensuite dû attendre plus de dix ans et la finale de Wimbledon 2018 pour affronter à nouveau un "rookie" en la personne de Kevin Anderson. Puis, en 2021, coup sur coup, Stefanos Tsitsipas à Roland-Garros et Matteo Berrettini à Wimbledon. Le point commun entre toutes ces rencontres ? Novak Djokovic s'est imposé pour soulever le trophée. Pas simple de gérer une première grande finale. Encore moins lorsqu'un monstre de l'envergure de Djokovic.

"Jouer contre quelqu'un qui n'a jamais disputé de finale de Grand Chelem pourrait constituer un petit avantage pour moi", avance prudemment celui qui briguera dimanche un 21e titre majeur. On comprend sa prudence, mais, objectivement, la différence d'expérience est si béante qu'il serait logique qu'elle joue un rôle. Sauf, peut-être, avec Kyrgios. D'où la réserve de la tête de série numéro un : "On le connaît. Il a un tennis particulier, il ne semble pas se poser de questions. Il envoie tout à chaque fois qu'il est sur le court." Il n'en reste pas moins que rien ne ressemble à une première finale de Grand Chelem. Personne, pas même Kyrgios, ne peut savoir comment il réagira dans cette situation.

Sa place est ici, en finale

Novak Djokovic est-il surpris par l'identité de son dernier adversaire ? Oui et non. "Dans un sens, oui c'est un peu étonnant si on se réfère à son classement, donc il n'y avait peut-être pas grand-monde pour penser qu'il pourrait atteindre la finale, suggère le Serbe. Mais nous, les joueurs, nous savons entre nous à quel point il peut être dangereux, surtout sur gazon. Avec son jeu, son attitude, sa confiance, il est capable de tout."

La surprise, voire l'anomalie, tient peut-être davantage au fait d'avoir dû attendre ce Wimbledon 2022 pour que Nick Kyrgios atteigne enfin la finale d'un tournoi majeur. "On sait tous ce qu'il a traversé mentalement et émotionnellement ces dernières années, dit encore 'Nole'. Sur et en dehors du court, beaucoup de choses l'ont empêché de se focaliser pleinement sur le jeu et d'être constant dans la performance. Mais pour un joueur de sa qualité, sa place est ici, en finale. Il le mérite. Et en tant que fan de tennis, je suis content de le voir en finale."

En revanche, il n'est pas forcément ravi de l'avoir comme adversaire. L'Australien est un spécimen unique, pour le meilleur ou pour le pire. Mais quand il est bien luné, il peut menacer, voire battre, n'importe qui. C'est une de ses caractéristiques, pour Djokovic. "Regardez sa carrière, il a presque toujours joué son meilleur tennis face aux top joueurs. C'est pourquoi on a tous du respect pour lui, parce qu'on sait qu'il n'aura pas peur." Mais la réciproque est vraie. Djokovic n'a plus l'âge et surtout pas le pedigree de quelqu'un qui tremble.

