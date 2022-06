Simona Halep - Karolina Muchova

1er tour, simple dames

Sacrée en 2019 sur le gazon du All England Club, Simona Halep aura-t-elle l'honneur d'ouvrir les hostilités mardi sur le Centre Court ? Retraitée, la tenante du titre Ashleigh Barty, à qui devait revenir cette prérogative, a en tout cas fait une demande en ce sens. A l'heure où nous écrivons ces lignes, l'organisation du tournoi hésite entre la Roumaine et la numéro 1 mondiale Iga Swiatek. Mais s'il fallait un argument supplémentaire en sa faveur, l'identité de son adversaire au 1er tour en serait un de poids.

Halep croisera ainsi le fer d'entrée avec Karolina Muchova qui a déjà disputé deux quarts de finale (2019 et 2021) à Wimbledon. Le slice délicieux de revers de la Tchèque, sa capacité à monter au filet et la qualité de son service en font une joueuse redoutable sur gazon, et ce même si elle est redescendue à la 82e place mondiale (elle était Top 20 l'an dernier). La nouvelle protégée de Patrick Mouratoglou, qui s'est retirée ce vendredi de Bad Homburg à cause d'une douleur à la nuque, devra donc se méfier. C'est incontestablement l'affiche du 1er tour dans le tableau féminin.

Simona Halep avec le trophée de Wimbledon en 2019 Crédit: Getty Images

Jannik Sinner - Stan Wawrinka

1er tour, simple messieurs

Rien de tel qu'un duel de gros frappeurs pour bien lancer le tournoi. Avec Jannik Sinner et Stan Wawrinka, les spectateurs britanniques seront servis de ce point de vue : la balle devrait voyager très vite entre les deux hommes. L'Italien, tête de série numéro 10, devra vraisemblablement se méfier du vétéran suisse et ce même s'il est encore loin de son meilleur niveau et a eu besoin d'une invitation pour entrer dans le tableau.

Même s'il bataille depuis son retour de blessure en avril, Wawrinka est capable sur un match de faire des dégâts. Il l'a d'ailleurs montré face à Frances Tiafoe au Queen's en préparation. Sa principale difficulté pour le moment est d'enchaîner les performances. Il faudra être d'autant plus sur ses gardes pour Sinner que lui-même n'a pas pu vraiment se préparer sur gazon à cause de sa blessure au genou gauche à Roland-Garros.

Stan Wawrinka au Queen's en 2022 Crédit: Getty Images

Félix Auger-Aliassime - Maxime Cressy

1er tour, simple messieurs

C'était l'un des joueurs à éviter pour les têtes de série. Certes, Maxime Cressy faisait sans doute moins peur aux cadors qu'un Nick Kyrgios et ou un Andy Murray , mais l'Américain aux origines françaises ressemble à un sacré piège. Surtout sur un gazon frais et glissant en début de première semaine. Quart-de-finaliste l'an dernier, Félix Auger-Aliassime a eu donc la malchance de tomber d'entrée sur le serveur-volleyeur.

S'il est désormais très régulier en Grand Chelem, le Canadien a la fâcheuse tendance de démarrer ses quinzaines un peu comme un diesel. Or, s'il n'est pas ultra-concentré contre un Cressy qui a atteint les huitièmes à l'Open d'Australie et qui a battu Reilly Opelka, Daniel Evans et Cameron Norrie cette semaine sur l'herbe d'Eastbourne, il pourrait avoir une très mauvaise surprise. En tout cas, l'opposition de styles promet du spectacle.

Emma Raducanu - Caroline Garcia

2e tour, simple dames

Nous entrons désormais dans le domaine de la projection et du souhait. Très attendue par le public britannique après son huitième de finale l'an dernier et surtout son triomphe à l'US Open dans la foulée, Emma Raducanu aborde toutefois ce Wimbledon dans l'incertitude. Blessée aux côtes à Nottingham, elle a privilégié le repos pour être en état de disputer le tournoi. Défier Alison Van Uytvanck dans ces conditions n'a rien d'une sinécure, mais si elle parvient à franchir l'obstacle, alors elle pourrait retrouver Caroline Garcia au 2e.

La Française, qui a retrouvé des couleurs cette semaine à Bad Homburg (demi-finale au moins) devra déjà se défaire d'une Britannique d'entrée, l'invitée Yuriko Miyazaki, 206e mondiale. Mais s'il a lieu, ce match contre Raducanu s'annonce particulièrement intéressant. Certes, Garcia devrait alors faire face à tout un peuple, mais son adversaire vit une saison 2022 difficile, à cause de son nouveau statut de championne de Grand Chelem à 19 ans. Un beau défi en perspective pour la Lyonnaise.

Andy Murray - John Isner

2e tour, simple messieurs

Si Raducanu est la nouvelle coqueluche du public britannique, son héros demeure Andy Murray. Et malgré ses 35 ans et une hanche en métal, l'intéressé suscite des espoirs renouvelés grâce notamment à une finale à Stuttgart, une qualité de déplacement retrouvée et un duo reformé avec le coach qui l'avait mené au titre en 2013 et 2016, Ivan Lendl. S'il est remis de sa blessure aux abdominaux, il devrait écarter James Duckworth au 1er tour pour défier logiquement John Isner au 2e.

Ce duel de vétérans - le géant américain a désormais 37 printemps au compteur - produirait assurément quelques séquences épiques de tennis sur gazon. Entre un serveur de la qualité d'Isner, ancien demi-finaliste qui plus est, et un relanceur de la trempe de Murray, il pourrait y avoir d'autant plus d'étincelles que les deux joueurs ont vécu nombre de matches d'anthologie à Wimbledon, Nicolas Mahut, Kevin Anderson ou encore Fernando Verdasco s'en souviennent encore.

Richard Gasquet - Marin Cilic

2e tour, simple messieurs

A Wimbledon, Richard Gasquet a vécu son lot d'émotions. C'est sur le gazon londonien que le Français a réalisé ses meilleures performances en Grand Chelem avec notamment deux demi-finales en 2007 et 2015. Le voir sur cette surface qui consacre la précision technique reste un régal, et ce même si à 36 ans, l'épreuve des cinq sets est de plus en plus dure à relever. S'il parvient à battre Joao Sousa, un 2e tour contre Marin Cilic ne serait pas pour nous déplaire.

En cas de duel, le Croate partirait bien évidemment favori. D'abord parce qu'il a lui-même atteint la finale du tournoi en 2017, et surtout parce que Roland-Garros a consacré son grand retour aux affaires et dans le Top 20 grâce à une belle demi-finale. S'il est aussi précis au All England Club que sur la terre parisienne, il pourrait être un redoutable outsider grâce à son service. Ce 2e tour éventuel offrirait certainement profusion de revers gagnants longs de ligne (à une main pour le Français et à deux côté croate).

Serena Williams - Karolina Pliskova

3e tour, simple dames

A ce stade, il s'agit souvent de paris fondés sur la logique des têtes de série des différents tableaux, ou sur les antécédents des joueuses et joueurs concernés. Sept fois sacrée à Wimbledon, Serena Williams fait clairement partie de la seconde catégorie. Un an après son dernier match en simple sur les mêmes lieux, où en est l'Américaine ? Elle-même ne le sait sans doute pas, même si elle a gagné deux matches en double avec Ons Jabeur cette semaine à Eastbourne.

Alors, il n'y a même aucune garantie de voir la reine Serena passer le 1er tour contre Harmony Tan, 113e mondiale, ce qui serait passé pour une formalité il y a quelques années. Mais si elle y parvient et monte en puissance, une affiche théorique contre Karolina Pliskova, demi-finaliste en 2021, est au programme du 3e tour. Entre ces deux monstres de puissance, les coups de boutoir devraient fuser et l'issue serait incertaine, tant en raison du contexte que de leur historique : elles sont à égalité 2-2 dans leurs confrontations, la Tchèque l'ayant emporté lors de la dernière à l'Open d'Australie 2019.

Cori Gauff - Amanda Anisimova

3e tour, simple dames

Finaliste à Roland-Garros à seulement 18 ans, Cori Gauff est déjà une joueuse multi-surfaces . Car si elle a brillé en Grand Chelem sur la terre battue parisienne, c'est bien à Wimbledon que le phénomène de précocité s'est fait connaître du grand public. Il y a trois ans, elle était ainsi devenue la plus jeune joueuse à sortir des qualifications, ralliant qui plus est la seconde semaine dans la foulée. Cette année, elle espère pousser l'aventure plus loin, mais un obstacle majeur pourrait se présenter sur sa route : Amanda Anisimova au 3e tour.

Si la logique du tableau est respectée, ce choc 100 % américain promet entre deux jeunes talents amenés à s'affronter régulièrement dans les années futures. Anisimova n'est pas aussi proche du Top 10 que Gauff, mais elle compte une demie en Majeur à Roland-Garros (2019). Sa faculté à faire avancer la balle sans effort apparent en fait une menace, malgré des failles tactiques peut-être encore trop grandes sur gazon (elle n'a pas encore dépassé le 2e tour à Wimbledon). Avec elles, le tennis féminin US a en tout cas de beaux jours devant lui.

Stefanos Tsitsipas - Nick Kyrgios

3e tour, simple messieurs

Si on en est encore loin, ce 3e tour ferait certainement office de conclusion idéale de la première semaine. Difficile de rêver meilleure affiche à ce stade en termes de talent brut et de contrastes tant sur le plan technique sur celui du caractère. S'ils assument leur rang, Stefanos Tsitsipas et Nick Kyrgios ont rendez-vous pour un face-à-face électrique avec pour enjeu une place en huitièmes de finale de Wimbledon, ce qui n'est plus arrivé au Grec depuis 2018 et à l'Australien depuis 2016.

Kyrgios inquiétait vraisemblablement tous les cadors avant le tirage au sort, dans sa malchance d'en hériter, Tsitsipas aura au moins deux tours pour se mettre en confiance. Malgré son classement (45e), l'Aussie a un petit ascendant sur Tsitsipas : il mène 3-1 dans leurs duels et vient de s'imposer sur gazon à Halle face à lui au terme d'un match de haute tenue. Le Grec s'est toutefois mieux préparé que les années précédentes sur herbe, progressant notamment en revers slicé. Quoi qu'il arrive, ce match-popcorn devrait valoir le coup d'œil et donner une sacrée confiance au vainqueur en seconde semaine. On en salive d'avance.

