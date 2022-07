Quand un joueur annonce sa venue imminente en conférence de presse alors qu'il n'est pas au programme des matches du jour, on sait tous ce que cela signifie : rien de bon. Et même, pour le coup, une petite catastrophe. Qualifié pour une demi-finale que tout le monde attendait ce vendredi face à Nick Kyrgios, lancé sur la route périlleuse d'un Grand Chelem calendaire que Rod Laver reste le dernier à avoir réussi chez les hommes en 1969, Rafael Nadal a vu tous ses rêves s'envoler subitement, contraint d'officialiser son forfait pour le lendemain en raison d'une déchirure abdominale.

"Comme vous pouvez l'imaginer, je suis ici en conférence de presse pour annoncer mon forfait pour la demi-finale, a annoncé ce jeudi soir le Majorquin, la mine évidemment sombre mais malgré tout souriant. J'ai passé des examens qui ont confirmé que je souffre d'une déchirure abdominale. Je l'annonce tard car j'ai espéré toute la journée pouvoir jouer. Mais au final, ça n'aurait pas de sens. Il est évident que si j'y vais, ça va être de pire en pire."

Kyrgios attend Djokovic ou Norrie

Aussi navrante soit-elle, pour lui comme pour ses supporters, cette nouvelle ne fera en revanche tomber personne de sa chaise non plus. Rafael Nadal était apparu très touché tout au long de son quart de finale remporté au forceps face à Taylor Fritz. Et à vrai dire, il n'avait dû sa présence dans le dernier carré qu'à l'incroyable allégeance de l'Américain, qui aurait dû "mille" fois le finir. Au final, c'eut d'ailleurs été préférable pour tout le monde, à commencer pour le spectacle.

Au lieu de quoi, il n'y aura donc qu'une seule demi-finale au programme ce vendredi : elle opposera (à partir de 14h30) Novak Djokovic à Cameron Norrie. Nick Kyrgios, lui, attend le vainqueur de pied ferme en finale, sa première en Grand Chelem...

