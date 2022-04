aucune raison que les joueurs russes et bélarusses ne puissent pas participer à Wimbledon". L'Allemand de 25 ans, qui se prépare pour le tournoi de Munich, se joint à Les réactions se multiplient chez les joueurs (non ukrainiens) et elles vont souvent dans le même sens. Après Novak Djokovic et Andrey Rublev, le champion olympique et numéro 3 mondial Alexander Zverev a estimé vendredi qu'il n'y avait "". L'Allemand de 25 ans, qui se prépare pour le tournoi de Munich, se joint à la position officielle de l'ATP sur le sujet

Pour l'heure, les joueurs et joueuses russes et bélarusses peuvent prendre part aux tournois des circuits ATP et WTA à la condition de ne pas concourir sous le nom ou le drapeau de leur pays. Zverev estime en revanche qu'il est "tout à fait normal" que les équipes nationales de Russie et du Belarus soient exclues de toute compétition de tennis. La Fédération internationale de tennis a déjà interdit aux deux pays de participer à la Coupe Davis et la Coupe Billie Jean King.

Ce qui se passe en Ukraine est inhumain et ne devrait pas arriver

Tout cela est contre la Russie et je peux le comprendre", a ajouté l'Allemand, né à Hambourg de parents d'origine russe. "Je pense que nous sommes tous contre la guerre, ce qui se passe en Ukraine est inhumain et ne devrait pas arriver". Jeudi, son ami russe ", a ajouté l'Allemand, né à Hambourg de parents d'origine russe. "". Jeudi, son ami russe Andrey Rublev avait jugé la décision des organisateurs de Wimbledon "totalement discriminatoire" . Rublev, son compatriote numéro 2 mondial Daniil Medvedev ou encore la Bélarusse numéro 4 mondiale Aryna Sabalenka ne pourront donc pas participer à Wimbledon cette année (27 juin-10 juillet).

Je ne peux pas soutenir l'exclusion d'athlètes individuels de quelque tournoi que ce soit au seul motif de leur nationalité". Mercredi, le numéro 1 mondial Novak Djokovic avait déclaré à Belgrade que la décision d'exclure les Russes et les Bélarusses de Wimbledon était "folle". Dans un communiqué diffusé jeudi sur ses réseaux sociaux, Billie Jean King, légende américaine du tennis aux 12 titres en Grand Chelem, dont six à Wimbledon, avait écrit : "".

