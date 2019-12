Caroline Wozniacki veut soigner sa sortie. Alors qu'elle disputera le dernier tournoi de sa carrière lors du prochain Open d'Australie (20 janvier-2 février 2020), la Danoise fera ses adieux à son public lors d'un match-exhibition dans la Royal Arena de Copenhague le 18 mai prochain, soit quatre mois après avoir quitté le circuit. Et pour l'occasion, son amie Serena Williams, titrée à 23 reprises en Grand Chelem, a accepté de lui faire face.

Le plan marketing est déjà bien établi puisque l'affrontement a été intitulé "The final one", soit un jeu de mots entre la "finale" et le "dernier match" de Wozniacki. Il y a fort à parier que les 12500 places de la salle de Copenhague en configuration "sports" s'arracheront pour l'occasion. A noter que l'ex-numéro 1 mondiale tire sa révérence à seulement 29 printemps, soit presque 9 ans de moins que Serena. Mais sa maladie, la polyarthrite rhumatoïde, l'empêche de se battre désormais pour les premières places mondiales, même si l'intéressée a expliqué que sa santé n'avait rien à voir avec sa future retraite.