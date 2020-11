Si la nouvelle se confirme, les amateurs de tennis ne pourront que s'en réjouir. Selon le quotidien espagnol Marca, la WTA va annoncer le 2 décembre prochain une refonte de la nomenclature de ses catégories de tournois. Les épreuves du circuit féminin sont actuellement réparties entre "Premier Mandatory", "Premier 5", "Premier", "WTA International" et "125 K", des noms bien difficiles à s'approprier et qui entraînent souvent des erreurs et des confusions sur l'importance des différentes compétitions. Pour les rendre plus accessibles aux observateurs attentifs du tennis féminin et aux fans, la WTA aurait décidé de s'inspirer des différents types de tournoi définis par l'ATP.

En d'autres termes, comme pour les Masters 1000, ATP 500 et autres ATP 250, il s'agirait de mentionner le nombre de points remportés par la gagnante dans le titre de la catégorie. Ainsi les quatre "Premier Mandatory" (Indian Wells, Miami, Madrid et Pékin) et les cinq "Premier 5" (Doha/Dubaï, Rome, Canada, Cincinnati et Wuhan) actuels seraient regroupés sous l'appellation WTA 1000. Les WTA 500 correspondraient aux "Premier", les WTA 250 aux "WTA International" et les WTA 125 aux "125K".

Un premier pas vers une future fusion ATP-WTA ?

Si la WTA confirme officiellement l'information de Marca dans quelques jours, ce serait peut-être aussi le premier pas vers un rapprochement plus sensible avec l'ATP. Pour faire face à la crise du coronavirus, des acteurs du jeu ont poussé ces derniers mois pour la multiplication des événements combinés dans les calendriers ATP et WTA.

Quant à l'idée d'une éventuelle fusion entre les deux instances remise sur la table par Roger Federer en pleine suspension des compétitions voici quelques mois, elle ne semble pas encore d'actualité. Cette première initiative la remettra-t-elle au goût du jour ? Rien ne l'assure. Mais en prévision de la saison 2021, beaucoup de choses se passent actuellement en coulisses.

Récapitulatif de l'éventuelle nouvelle nomenclature :

WTA 1000 à la place de "Premier Mandatory" et "Premier 5"

WTA 500 à la place de "Premier"

WTA 250 à la place de "WTA International"

WTA 125 à la place de "125 K"

