Elle a fait respecter son rang. Opposée à la modeste Grecque Valentini Grammatikopoulou, 269e joueuse mondiale et repêchée des qualifications après le forfait d'Elise Mertens, Alizé Cornet a parfaitement lancé sa saison 2021 jeudi à Abou Dabi. La Française a dominé dans les grandes largeurs son adversaire (6-2, 6-2) en un peu plus d'une heure (1h12 précisément). Au 2e tour, la tâche sera sûrement plus ardue contre l'Espagnole Paula Badosa, 70e à la WTA.