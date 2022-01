Elle se sait attendue : c'est le fardeau de toute numéro 1 mondiale, d'autant plus lourd à porter quand elle évolue devant son public. Pour la première fois depuis quatre mois, Ashleigh Barty va reprendre la raquette cette semaine en compétition lors du tournoi WTA 500 d'Adélaïde. Au sommet du tennis féminin pour la 102e semaine consécutive, elle avait mis fin à sa saison en septembre dernier pour rentrer en Australie après avoir chuté au troisième tour à l'US Open. L'intéressée ne s'attend donc pas à évoluer d'emblée à son meilleur niveau, même si elle s'est bien préparée comme elle l'a expliqué en conférence de presse.

"J'ai hâte maintenant d'essayer de tout mettre en place du mieux que je peux", a souligné la joueuse de 25 ans, qui s'est récemment fiancée. "Au cours des deux prochaines semaines, je devrai être patiente avec moi-même. Cela fait un moment que je n'ai pas joué un match en compétition, mais je me sens bien, je me sens prête." Cette semaine, Barty pourrait d'ailleurs avoir fort dès son premier match au 2e tour si Cori Gauff venait à la défier. La jeune et talentueuse Américaine devra d'abord défier la Norvégienne Ulrikke Eikeri.

Sabalenka vise ouvertement un premier Majeur

Selon Barty, les résultats enregistrés en 2021 ont montré qu'il y avait désormais un énorme vivier au sein du circuit féminin, dont notamment les finalistes de l'US Open, la Britannique Emma Raducanu et la Canadienne Leylah Fernandez, toutes deux âgées de 19 ans. "Il y a vraiment beaucoup de profondeur et vous devez donner le meilleur de vous-même à chaque fois pour pouvoir rivaliser avec tout le monde et vous donner une chance de remporter les grands titres", a-t-elle déclaré, après être devenue l'an passé la première Australienne à s'imposer à Wimbledon depuis Evonne Goolagong Cawley en 1980.

Sa dauphine au classement, la Bélarusse Aryna Sabalenka, a expliqué lundi qu'elle considérerait sa saison 2022 comme réussie seulement si elle parvenait à gagner son premier titre en Grand Chelem. La N.2 mondiale, qui a remporté 10 titres WTA en simple, n'avait jamais dépassé les huitièmes de finale d'un tournoi du Grand Chelem jusqu'à l'année dernière, où elle a atteint les demi-finales de Wimbledon et de l'US Open, s'inclinant à chaque fois au terme de matches serrés en trois sets.

La joueuse de 23 ans a confié que ses nerfs avaient eu raison d'elle à ces deux occasions, mais qu'elle était déterminée à aller au bout cette année. "Ces deux matchs perdus en demi-finale ont été le petit pas vers la réalisation de ce rêve", a ajouté Sabalenka. "Je pense que je ne serai plus jamais nerveuse en demi-finale d'un Grand Chelem", a-t-elle dit.Pour son entrée dans la compétition, Sabalenka affrontera au 2e tour la Slovène Kaja Juvan, 100e mondiale, qui a battu la Française Chloé Paquet 6-4, 6-2.

La Grecque Maria Sakkari, N.6 mondiale, qui s'est inclinée en demi-finale à Roland-Garros et à l'US Open en 2021, a de son côté difficilement écarté une autre joueuse slovène, Tamara Zidansek 6-2, 0-6, 6-4.

