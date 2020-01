Si Angelique Kerber voulait se rassurer à Adélaïde, c'est raté. Sortie d'entrée à Brisbane pour son premier tournoi de la saison, l'Allemande avait mieux commencé cette semaine en dominant nettement (6-1, 6-3) la Chinoise Qiang Wang, 28e joueuse mondiale. Mais elle n'a pas pu enchaîner mercredi, la faute à une Dayana Yastremska en forme mais aussi à une blessure inquiétante à l'ischio-jambier gauche. Kerber a donc dû abandonner en début de deuxième set (6-3, 2-0 ab.). Sa participation à l'Open d'Australie est donc incertaine.

Titrée à Melbourne en 2016, Kerber sera-t-elle de la partie cette année ? Rien n'est moins sûr. Pourtant mercredi, elle avait idéalement lancé son match en breakant d'entrée son adversaire Dayana Yastremska. Mais l'Ukrainienne a ensuite progressivement et sûrement pris le dessus et logiquement le premier set. De plus en plus en difficulté et visiblement gênée physiquement, l'Allemande a finalement décidé de jeter l'éponge après avoir concédé son service d'entrée de seconde manche. Etait-ce avant tout par précaution et pour éviter d'aggraver une blessure potentiellement dangereuse ? L'incertitude plane à quelques jours du coup d'envoi du premier tournoi du Grand Chelem de l'année.