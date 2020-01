Garcia, tête de série N.8, a lutté pendant 2 heures et 32 minutes pour venir à bout de son adversaire. Au contraire, la jeune Américaine de 15 ans Coco Gauff (N.67), une des révélations de 2019 avec sa victoire à Linz, n'a eu besoin que d'une heure et une minute pour écarter la Slovaque Viktoria Kuzmova (6-3, 6-1) et lancer parfaitement son année. Serena Williams, tête de série N.1 et 10e joueuse mondiale, entrera en piste mardi contre l'Italienne Camila Giorgi.