L'année commence fort pour Serena Williams. A Auckland, pour son premier tournoi en 2020, l'Américaine a déjà atteint sa première finale de l'année, et avec la manière qui plus est. Elle a ainsi éparpillé sa jeune et prometteuse compatriote Amanda Anisimova en deux sets très secs (6-1, 6-1) et 43 minuscules minutes. Pour le titre, elle n'affrontera pas sa grande amie Caroline Wozniacki, mais une autre Américaine, Jessica Pegula, qui a renversé la Danoise (3-6, 6-4, 6-0).

Amanda Anisimova a eu droit à son baptême du feu contre la légende vivante du circuit féminin. Et malheureusement pour elle, c'est allé très vite. Comme tant d'autres joueuses avant elle, elle a reçu une petite leçon pour sa première fois face à Serena Williams. Cueillie à froid d'entrée par un double break, la 25e joueuse mondiale a souffert le martyre sur sa seconde balle, ne remportant que 2 points sur 14 derrière, soit un famélique pourcentage de réussite de 14 %.

Sa glorieuse aînée, de son côté, a réduit au minimum ses fautes directes (6 pour 17 coups gagnants) et a saisi ses 5 opportunités de break dans la partie pour réduire à néant les espoirs adverses. "Je me sens bien, j'ai eu des bons matches. Echanges longs, courts, jouer avec les éléments, contre des joueuses puissantes : c'est exactement ce dont j'avais besoin avant Melbourne. (...) Cela signifierait beaucoup pour moi de remporter mon premier titre depuis ma maternité. Je travaille dur depuis deux ans pour y arriver", a ainsi confié Serena qui jouera aussi la finale du double avec Wozniacki à Auckland.