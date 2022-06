Pour voir sa série fantastique de victoires (35) éventuellement se prolonger, il faudra attendre Wimbledon. Alors qu'elle avait prévu de jouer un tournoi de préparation sur gazon à Berlin (13-19 juin) la semaine prochaine, Iga Swiatek y a finalement renoncé. L'incontestable numéro 1 mondiale, qui est allée son deuxième titre du Grand Chelem à Roland-Garros samedi dernier, l'a annoncé sur les réseaux sociaux, expliquant son choix par une douleur à l'épaule.

Ad

ATP Rosmalen Battu par la sensation Van Rijthoven, Gaston s'arrête aux portes des demies IL Y A UNE HEURE

"A cause d'une gêne récurrente à l'épaule, je dois malheureusement ma retirer du tournoi de Berlin. Je suis désolé de ne pas pouvoir jouer là-bas. Je vais me concentrer sur la guérison et le repos afin d'être prête pour Wimbledon", a tweeté Swiatek, vendredi. La Polonaise reste sur six tournois gagnés équitablement répartis entre dur (Doha, Indian Wells, Miami) et terre battue (Stuttgart, Roland-Garros et Rome).

La question est désormais de savoir si elle pourra confirmer sa large domination du moment sur gazon au All England Club. A Wimbledon, son meilleur résultat est un huitième de finale atteint l'année dernière.

Swiatek, une domination partie pour durer ? "Pour l'instant, il y a elle et les autres"

ATP Stuttgart Bonzi forfait, c'est fini pour les Bleus en Allemagne IL Y A 3 HEURES