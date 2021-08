La Japonaise Naomi Osaka, numéro 2 mondiale, a déclaré forfait pour le tournoi WTA de Montréal la semaine prochaine, tout comme Sofia Kenin (4e) et Iga Swiatek (8e), victorieuses l'an dernier en Grand Chelem, a annoncé mardi Tennis Canada.

Osaka, victorieuse des dernières éditions de l'US Open et de l'Open d'Australie, vient de participer au tournoi olympique à Tokyo, battue au 3e tour par la future finaliste Marketa Vondrousova. Elle n'a pas donné de raison précise à son forfait.

Andreescu, Sabalenka et Halep seront bien là

ATP Cincinnati, OH Murray et Korda invités à Cincinnati IL Y A UNE HEURE

Cette année, Osaka s'est retirée de Roland-Garros après avoir refusé d'apparaître devant la presse pour "préserver sa santé mentale", avant de déclarer forfait pour Wimbledon pour faire une pause loin des courts, avant de participer aux Jeux.

Iga Swiatek, sacrée l'an dernier à Roland Garros, a perdu au 2e tour à Tokyo, contre l'Espagnole Paula Badosa. Elle a indiqué qu'elle avait besoin de se reposer avant l'US Open et la fin d'une saison "très intense".

Enfin, Sofia Kenin, l'Américaine de 22 ans qui s'était imposée l'an dernier à l'Open d'Australie, n'a plus joué depuis Wimbledon à cause d'une blessure à un pied. Elle estime avoir "besoin d'une semaine de plus pour récupérer".

En l'absence de la numéro 1 mondiale, l'Australienne Ashleigh Barty, et donc d'Osaka, la tête de série numéro 1 sera la Bélarusse Aryna Sabalenka, numéro 3 mondiale. Le tableau aura quand même fière allure avec aussi la Canadienne Bianca Andreescu (5e) et la Roumaine Simona Halep (10e), qui a déjà remporté deux fois l'Open du Canada.

Winners Open Tête de série numéro 1, Alizé Cornet subit la loi de Sherif et se fait sortir dès le premier tour IL Y A 9 HEURES