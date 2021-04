Alizé Cornet, 59e mondiale, a été éliminée en huitièmes de finale du tournoi sur terre battue de Charleston, renversée par la Tunisienne Ons Jabeur (28e)) 5-7, 6-3, 6-3, jeudi en Caroline du Sud, aux Etats-Unis d'Amérique.

La Française, originaire de Nice, huitième de finaliste à l'US Open mais qui n'avait pas dépassé le 2e tour d'un tournoi cette année, en sept épreuves avant Charleston, a été la première a effectué une belle remontée, effaçant trois balles de set à 5-4, 40/0 contre elle. Après quoi elle s'est adjugée la manche. Mais Jabeur a su accélérer la cadence ensuite pour remporter les deux autres et se donner le droit d'affronter l'Américaine Coco Gauff en quart de finale.

Une défaite après une polémique

La veille, après sa victoire contre la Belge Elise Mertens, Cornet s'en était prise à la ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu, en apprenant le report probable, et depuis officialisé, de Roland Garros. "Ça reste entre nous, mais notre ministre des Sports est une calamité, avait-elle dit sur un plateau télévisé. Je n'ai rien contre elle, mais elle ne prend que des mauvaises décisions. C'est comme si elle s'en moquait", avait-elle lâché. "C'est une décision assez égoïste. Le calendrier va en souffrir. Je comprends que ce ne sont pas des temps faciles pour le tournoi, mais on doit penser aux joueurs et au calendrier, notamment tous les tournois impliqués", avait-elle ajouté.

Le Majeur, qui devait se dérouler du 23 mai au 6 juin, a été reporté du 30 mai au 13 juin, après les qualifications disputées du 24 au 28 mai, afin de permettre aux organisateurs d'accueillir un nombre plus important de spectateurs si les restrictions sanitaires liées à la pandémie de coronavirus sont allégées.

