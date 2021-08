Elle a inversé la tendance. Alizé Cornet s'est qualifiée pour la finale du tournoi WTA 250 de Chicago (Illinois), vendredi, en battant la Russe Varvara Gracheva 4-6, 6-1, 6-0 et tentera de remporter son 7e titre professionnel face à l'Ukrainienne Elina Svitolina.

La Française, 68e mondiale, renoue avec une finale sur le circuit après deux ans de disette et celle de Lausanne, perdue face à Fiona Ferro. Son dernier titre remonte à juillet 2018 à Gstaad.

Deux derniers sets impressionnants... mais le plus dur est à venir

Face à Gracheva, 88e mondiale, Cornet a eu du mal au premier set, mais a considérablement haussé son niveau de jeu dans les deux suivants, pour s'adjuger douze des treize derniers jeux du match, dont les huit derniers, passant au final un peu moins de deux heures sur le court.

Solide au service, notamment sur sa seconde balle avec deux tiers des points remportés, elle n'a plus jamais laissé d'opportunité de break à son adversaire. Samedi, Cornet aura fort à faire contre Elina Svitolina, 6e mondiale et tête de série N.1. Après avoir éliminé trois Françaises, Clara Burel, Fiona Ferro et Kristina Mladenovic, l'Ukrainienne a bataillé pour se débarrasser 6-1, 6-7 (4/7) 6-3 de la Suédoise Rebecca Peterson (59e).

