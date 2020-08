WTA CINCINNATI - Cincinnati, c'est déjà terminé pour Venus Williams. L'Américaine a perdu au premier tour du tournoi contre Dayana Yastremska en trois sets (5-7, 6-2, 7-5).

Venus Williams s'est inclinée face à l'Ukrainienne Dayana Yastremska au 1er tour du tournoi de Cincinnati, délocalisé dans la bulle de Flushing Meadows à New York, samedi. Yastremska, 20 ans, s'est imposée 5-7, 6-2, 7-5 au terme d'un combat acharné de plus de 2h30 face à l'expérimentée Américaine (40 ans). Elle retrouvera au second tour l'Américaine Bernarda Pera. Délocalisé à New York, le tournoi de Cincinnati se joue à huis clos en raison de l'épidémie de Covid-19.

WTA Cincinnati Cornet déroule et file au 2e tour IL Y A 9 HEURES

WTA Cincinnati Retour maîtrisé pour Mladenovic IL Y A 14 HEURES