Ashleigh Barty s’est un peu plus rapprochée d’un deuxième titre en WTA 1000 cette saison. Sur la lancée de sa semaine au presque-parfait, où elle n’a toujours pas lâché le moindre set, l’Australienne n’a fait qu’une bouchée d’Angelique Kerber pour rallier sa 3e finale de la saison dans cette catégorie de tournoi (6-2, 7-5).

La numéro 1 mondiale n’a presque pas tremblé dans cette demi-finale partie sur de bonnes bases, avec deux joueuses qui se sont rendues coup pour coup avant que Barty ne fasse rapidement la différence. Face à une Allemande de plus en plus maladroite, elle a breaké à deux reprises et remporté 14 des 17 derniers points du premier acte pour prendre les commandes.

Un trou d'air dans le deuxième set puis Barty est repartie

Portée par sa puissance au service (12 aces à 1), Ashleigh Barty avait même semblé mettre fin au suspense en breakant d’entrée de seconde manche. Mais un trou d’air de la lauréate de Wimbledon, où elle avait déjà terrassé Kerber en deux sets en demie, a permis à la 22e mondiale de revenir.

Kerber a même cru renverser le match en prenant le service adverse pour passer devant et mener 3-2. Avant que Barty ne remette les pendules à l’heure en débreakant dans la foulée pour finalement s’imposer en 1h16. L’Australienne va désormais pouvoir suivre tranquillement l’autre demi-finale afin de savoir qui de Karolina Pliskova ou Jil Teichmann la rejoindra en finale

