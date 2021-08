Pas la meilleure préparation de l'US Open pour Naomi Osaka. La N.2 mondiale a subi un inquiétant revers jeudi en étant éliminée dès le 3e tour du tournoi de Cincinnati par une modeste Suissesse. Jil Teichmann, 76e mondiale, s'est imposée en plus de deux heures (3-6, 6-3, 6-3) face à la Japonaise de 23 ans, quadruple vainqueur en Grand Chelem. "Littéralement, je tremble", a confié la Suissesse. "Je savais que j'avais ce niveau et que je pouvais le montrer sur le court". "J'ai fait ce que j'étais censée faire" et "dans les 2e et 3e sets, j'étais trop défensive", a estimé de son côté Osaka. "J'ai beaucoup appris de ce match, je vais pouvoir dormir tranquille", a-t-elle aussi relevé.

Osaka, tenante du titre de l'US Open et de l'Open d'Australie, s'était déjà inclinée dès le 3e tour aux Jeux olympiques de Tokyo récemment. Il s'agissait à Cincinnati de son premier tournoi en dehors de son pays depuis son retrait de Roland-Garros après le premier tour, quand elle avait expliqué que répondre aux questions des journalistes après les matches lui causait des problèmes psychologiques - "j'ai désormais plus confiance en moi", a-t-elle dit à la presse jeudi. Elle avait ensuite fait l'impasse sur Wimbledon. Exempte du 1er tour, Osaka avait pris le dessus au tour suivant mercredi sur la jeune Américaine Coco Gauff 4-6, 6-3, 6-4.

"Presque contente d'avoir perdu"

La Japonaise va s'élancer dans la défense de son titre à Flushing Meadows, tournoi qui commence le 30 août, alors qu'elle n'aura eu que deux matches de préparation sur dur. "J'attends beaucoup de moi mais je ne pouvais rien faire de plus pour gagner ce match. Je suis presque contente d'avoir perdu car cela me donne beaucoup de choses sur lesquelles travailler dans mon jeu. J'espère juste que les résultats viendront à temps pour l'US Open".

L'organisation du tournoi de Cincinnati a par ailleurs soutenu le souhait d'Osaka de faire don de l'intégralité de son prix cette semaine aux secours déployés à Haïti à la suite du tremblement de terre dans l'île natale de son père. "Je suis heureuse, mais triste de ne pas être allée plus loin" pour verser davantage, a déclaré Osaka. "Mais je pense avoir oeuvré à la sensibilisation. Je suis contente que nous ayons pu apporter quelque chose".

Pas de problème en revanche pour la N.1 mondiale, Ashleigh Barty, qui a très facilement battu la Bélarusse Victoria Azarenka 6-0, 6-2. L'Australienne affrontera en quart de finale la Tchèque Barbora Krejcikova, qualifiée face à l'Espagnole Garbine Muguruza 6-1, 6-7 (5/7), 6-2. L'Allemande Angelique Kerber, qui a battu la lettone Jelena Ostapenko (4-6, 6-2, 7-5), affrontera la Tchèque Petra Kvitova, tombeuse expéditive de la Tunisienne Ons Jabeur 6-1, 6-2.

