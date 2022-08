Après le fiasco de Toronto , Naomi Osaka tombe également dès le premier tour à Cincinnati. Ce mardi, la Japonaise s'est inclinée face à Zhang Shuai (6-4, 7-5). L'ancienne meilleure joueuse mondiale a commis beaucoup de fautes et n'a tenu qu'1h15 contre la Chinoise de 33 ans, qui occupe actuellement le 44e rang du classement WTA.

Ce n'était pas son meilleur jour aujourd'hui

Actuellement 39e au classement WTA, l'ancienne numéro un mondiale avait atteint la finale du Masters de Cincinnati en 2020. Elle est cette année bien loin de son niveau d'alors et sa forme semble décliner au fil de la saison. Après six confrontations, Naomi Osaka et Zhang Shuai sont désormais à égalité, avec trois victoires chacune. "C'est toujours difficile de jouer contre une bonne amie, a déclaré la joueuse chinoise. Naomi est incroyable, mais ce n'était pas son meilleur jour aujourd'hui". (Avec AFP)

