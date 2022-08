Caroline Garcia retrouvera-t-elle une finale de WTA 1000 pour la première fois depuis près de cinq ans ? Elle s'en est, en tout cas, donné les moyens samedi avant que des événements indépendants de sa volonté ne mettent son sort en suspens. Opposée à la numéro 7 mondiale Aryna Sabalenka en demie dans l'Ohio, elle avait fait le break dans la troisième manche (6-2, 4-6, 3-1) et menait 30/15 sur son service avant que la pluie n'interrompe la partie.

Si près et si loin à la fois. Les émotions et les pensées ont dû se bousculer dans la tête de Caroline Garcia quand elle a été contrainte de quitter le court central pour la deuxième fois. Car cette même demi-finale avait déjà été arrêtée pendant près de deux heures et demie à cause d'un autre épisode orageux alors que la Lyonnaise menait largement 6-2, 1-1. Cette première contrariété avait d'ailleurs permis à Aryna Sabalenka de se refaire une santé et de changer la dynamique d'un match qui lui échappait totalement jusqu'alors.

Une première interruption avait coupé son élan

Avec 13 coups gagnants pour 3 fautes directes, Garcia avait ainsi réalisé le premier set parfait. D'une agressivité formidable sur chaque seconde balle adverse à la relance, elle avait pris le filet à la moindre occasion, utilisant aussi à la perfection les angles courts croisés pour sortir la Biélorusse de sa zone de confort. Mais la première interruption lui avait fait perdre son rythme au service, tandis que sa rivale plus vive et plus offensive, avait repris l'ascendant du fond (6-2, 4-6).

Il n'en demeure pas moins que Garcia a su ensuite réenclencher la marche avant. De nouveau à l'aise en demi-volée, remettant du volume dans ses frappes croisées en coup droit, elle a retrouvé un bon pourcentage de premières pour se rassurer, avant de faire la différence dans le 4e jeu au retour, plus offensive que jamais. Alors qu'elle semblait pouvoir enfoncer le clou et que la ligne d'arrivée se rapprochait, la pluie s'en est donc à nouveau mêlée. D'une meilleure gestion de l'éventuelle reprise du jeu dans la nuit de samedi à dimanche dépendra son sort. Si elle y parvient, elle n'aura pas volé sa finale.

