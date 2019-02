WTA Doha : Pliskova déclare forfait en raison de la fatigue

Au lendemain du forfait de Caroline Garcia pour le prestigieux tournoi de Doha, voilà que la 5e joueuse mondiale, Karolina Pliskova, déclare également forfait. La raison ? Une trop grande fatigue. "Depuis le premier jour, je ne me sens pas bien du tout, je ne suis pas prête..." a confié la Tchèque aux journalistes. "Je me sens trop fatiguée, et mes muscles me font souffrir depuis ce matin alors même que je n'ai rien eu à faire. Je ne suis pas à 100% pour me battre aujourd'hui", a-t-elle ajouté.

Hécatombe à Doha

Il s'agit du 5e forfait, après ceux de la n°1 mondiale japonaise Naomi Osaka, contrainte de se retirer six jours avant le début de la compétition, de la Danoise Caroline Wozniacki (n°10), l'Australienne Ashleigh Barty (n°13) et la Française Caroline Garcia (n°19) qui ont renoncé après le début du tournoi sur dur de Doha.

Tête de série n°2 de l'épreuve, Karolina Pliskova dénonce, à l'instar des autres joueuses, un calendrier démentiel qui les empêche d'enchaîner les tournois. Après son forfait, c'est sa soeur jumelle Kristyna qui a pris sa place contre la Belge Elise Mertens.