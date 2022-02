C'était le duel des joueuses en forme du monde. Respectivement sacrées à Saint-Pétersbourg et Dubaï, Anett Kontaveit et Jelena Ostapenko avaient rendez-vous pour une demi-finale explosive vendredi à Doha. Mais de choc, il n'y a pas eu lieu, l'Estonienne n'abandonnant que cinq petits jeux à la Lettone (6-1, 6-4) en un petit peu plus d'une heure (1h08 précisément).

Ad

WTA Doha Cornet n'a pas fait le poids contre Sabalenka, Gauff éteint Garcia 22/02/2022 À 14:47

Tête de série N.4 et 7e joueuse mondiale, Kontaveit avait déjà battu Ostapenko dans une demi-finale, il y a deux semaines, puis avait remporté dans la foulée la finale du tournoi de Saint Petersbourg, en Russie. Ostapenko voit, elle, s'interrompre sa série de neuf victoires consécutives après son titre dimanche dernier aux Emirats et ses victoires cette semaine face notamment à Garbine Muguruza et Barbora Krejcikova, toutes deux anciennes lauréates en Grand Chelem.

Swiatek met fin à sa série noire contre Sakkari

Le tournant a eu lieu très tôt dans la partie quand Ostapenko a cru servir un ace pour revenir à 2-2 alors qu'elle menait 40/0. Le hawk-eye l'a alors contrainte à engager encore, un fait de jeu anodin mais qui l'a totalement déstabilisée. Multipliant les fautes, elle a concédé son engagement et 8 jeux d'affilée jusqu'à 6-1, 3-0. La Lettone s'est ensuite remise sur les rails et a même failli revenir à 5-5, mais la bande du filet l'en a empêchée.

Dans l'autre demi-finale, Iga Swiatek a, elle, pris le meilleur sur Maria Sakkari (6-4, 6-3) en 1h28. C'est la première fois que la Polonaise domine la Grecque en quatre confrontations. Jusqu'à ce vendredi, elle ne lui avait même jamais pris le moindre set. Swiatek tentera donc d'aller chercher le 4e titre de sa jeune carrière jeudi face à Kontaveit qui espère glaner son 7e trophée, et le 6e depuis le mois d'août.

WTA Doha Départ en fanfare au Qatar pour Garcia 21/02/2022 À 15:00