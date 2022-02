La logique a été respectée. Mais le score est probablement beaucoup plus sévère que ce que fut réellement le duel entre les deux joueuses sur le coup. Lundi, Océane Dodin s'est ainsi heurtée à la joueuse en forme du moment au 1er tour de l'Open du Qatar (WTA 1000). Issue des qualifications et 93e joueuse mondiale, la Française s'est inclinée en deux manches (6-4, 6-2) et 1h22 de jeu contre Jelena Ostapenko, 13e à la WTA et sacrée la semaine dernière à Dubaï. Auréolée de six victoires d'affilée, la Lettone défiera Amanda Anisimova pour son prochain match.

Si le défi a finalement été trop grand à relever, Dodin regrettera certainement de ne pas avoir gagné le premier set. Bien rentrée dans sa partie, elle a ainsi réalisé le double break d'entrée (3-0) avant de se faire rejoindre (4-4). Puis, elle a eu quatre occasions supplémentaires de ravir encore l'engagement adverse, mais elle n'a pas réussi à les saisir. Et c'est finalement Ostapenko qui a enchaîné cinq jeux (de 2-4 à 6-4, 1-0) pour prendre les commandes du match. Dans ce duel de cogneuses dans des conditions venteuses, avec très peu d'échanges excédant 5 frappes, la Lettone a ensuite capitalisé sur sa confiance pour se détacher irrémédiablement.

