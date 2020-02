Elle rêvait peut-être de revanche, mais la réalité (du moment) l’a vite rattrapée. Kristina Mladenovic n’a pas fait illusion mercredi sur le court central de Dubaï face à la tête de série numéro 2 du tournoi Karolina Pliskova. La Tchèque, qui avait déjà battu la Française récemment au 1er tour de l’Open d’Australie, n’a laissé que trois jeux à son adversaire (6-1, 6-2), écartée en à peine plus d’une heure (1h07 précisément) au 2e tour. Pour une place dans la dernier carré, elle affrontera soit la Kazakhstanaise Elena Rybakina, tombeuse de Sofia Kenin d’entrée, soit une autre Tchèque Kateryna Siniakova.

Elle pouvait pourtant légitimement nourrir quelques espoirs. Sur une série de quatre victoires (dont trois en qualifications) à Dubaï où elle s’est aussi préparée cet hiver, Kristina Mladenovic avait pris ses marques et engrangé de la confiance, du moins le pensait-on. Mais force est de constater que la Française est passée à côté de son sujet face à une Karolina Pliskova certes solide, mais pas non plus injouable ce mercredi, en témoigne un pourcentage de premières balles très moyen pour la grande serveuse tchèque (50 %).

Plombée par une entame catastrophique au service

Oui mais voilà, sur son service justement, Mladenovic a touché le fond, surtout en début de match. Difficile de croire en l’exploit quand, dès son premier engagement, on commet pas moins de quatre doubles fautes. Logiquement, elle a été breakée d’entrée et s’est mise sous pression sur chacune de ses mises en jeu, d’autant que la numéro 1 tricolore a aussi coincé en première balle (49 %) et a beaucoup trop donné à l’échange surtout sur les points décisifs (13 coups gagnants pour 18 fautes directes).

Plusieurs fois, Mladenovic s’est retrouvée à 30/30 à la relance, mais elle n’a jamais réussi à obtenir ne serait-ce qu’une balle de break. Breakée d’entrée de seconde manche également, elle a constamment fait la course derrière et n’a jamais semblé vraiment y croire. Après son 1er tour gagné contre Aliaksandra Sasnovich, elle avait indiqué souffrir quelque peu des abdominaux. Si la douleur était encore là, il était difficile d’espérer quelque chose face à une joueuse du calibre de Pliskova. Reste la désagréable sensation que la Française n’est jamais entrée dans la partie, comme assaillie d’entrée par le doute, alors qu’elle n’avait pas grand-chose à perdre.